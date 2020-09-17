

◆盤勢分析

1. 週三 (16 日) Fed 宣布利率按兵不動、2023 年底前維持近乎零利率，激勵道瓊延續漲勢，但科技股拖累之下，標普、那指與費半等三大指數收黑；終場美股四大指數漲跌幅介於 - 1.25~+0.13%；蘋果 - 2.95%；亞馬遜 - 2.47 %；美光 + 2.36%；台積電 ADR -3.17%；聯電 ADR-0.46%；日月光 ADR -0.47%。

2. 週二美股上漲，週三台股在晶圓代工雙雄、IC 設計等族群領軍上攻之下以上漲 144.16 點的 12,989.81 點開出，最高來到 13,021 點後，在非電子股盤軟下，指數震盪回測下降楔型上緣切線 (7/28 的 13,031 點與 8/18 的 12,981 點切線目前約在 12,940 點) 獲得支撐後，盤中數次挑戰 13,000 點無功而返，終場加權指數以上漲 131.11 點的 12,976.76 點作收，漲幅 1.02%，成交量 2070.53 億元。三大法人合計買超 144.1 億元：外資買超 184.73 億元、投信買超 6.44 億元、自營商賣超 47.07 億元。

3. 由以下三個面向檢驗加權指數方向及強弱：

(1)、量能：價漲量增，有利指數走高，未爆量長黑 K 前，仍有高點可期。

(2)、均線：站在短天期均線 (5 日、10 日、20 日線) 之上，且短天期均線多頭排列，有利指數再創高。

(3)、技術指標：KD 在 9/14 出現黃金交叉後，週三 K、D 開口持續擴大，未出現死亡交叉前偏多操作為宜。

4. 櫃買指數上漲 0.90%，收在 167.55 點，短天期均線多頭排列，有利指數走高，支撐約 165 點附近，壓力約在 169 點附近。

5. 觀盤重點：指數站在所有短天期均線之上，且短天期均線多頭排列，有利指數突破前高壓力，未出現爆量長黑 K 前，仍有高點可期。

6. 權值股王台積電 (2330) 等 5 檔個股今 (17) 日將進行除權息交易，其中台積電將除息 2.5 元，預估市值將蒸發 648 億元，加計精元 (2387)、金橋 (6133)、振樺電 (8114)、富鼎 (8261) 等，將使大盤點數蒸發 21.7 點。

7. 距 9 月底倒數十個交易日，月底、季底「雙重作帳」壓力引爆，半導體、光電、網通、生技、塑膠、鋼鐵等六大族群，躍居作帳行情首選，有機會引領台股再戰新高點，扮演多頭先鋒部隊。

8. 矽智財廠力旺（3529）第 4 季進入快速成長期，受惠客戶端 OLED 驅動 IC、TWS、WiFi-6、影像訊號處理器放量，力旺在台積電、聯電 12 吋晶圓滲透率快速攀升，28 奈米製程權利金收入大增，法人預估，營收比重由年初個位數，增加至明年上半年 20%，今年獲利穩賺一個股本。

9. 全球筆電需求大增，IC 設計商松翰（5471）多媒體影像控制 IC 打入聯想、戴爾及華碩等筆電大廠供應鏈，近期拉貨動能強勁，訂單能見度直至明年第 1 季初，法人看好，松翰第 4 季營運淡季不淡，單月營收有機會挑戰歷史新高。

10. 聯陽（3014）搭上新冠肺炎疫情帶來的 PC／NB 銷售熱潮，配合大客戶廣達出貨火熱，聯陽 PC 輸出入（I／O）控制晶片與高速影音傳輸介面 IC 兩大業務大好，訂單能見度直達年底，市占率也將持續攀升，營運看俏。