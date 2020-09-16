疫情改變生活 近4成消費者購物優先考慮線上消費

新冠肺炎疫情催化無現金交易模式，根據渣打集團調查，有近超過 6 成的受訪者表示，疫情讓自己對於線上購物態度更趨正面，其中有近 4 成台灣人消費時會優先考慮線上購物平台。

調查指出，6 成以上的全球受訪者在疫情前仍偏好實體消費通路，約 48% 受訪者傾向使用線上購物，而這股由線下移往線上的消費趨勢，涵蓋各種購買行為，包括生活雜貨、旅遊、數位商品或服務，以台灣來說，有 5% 受訪者表示，受疫情影響而增加線上購物的頻率，39% 受訪者表示，購物時會優先考慮線上通路或平台。

64% 的全球受訪者認為自己所在的國家將逐漸邁向無現金化，在台灣這項比例高達 56%，多數受訪者預期，台灣徹底轉型為無現金社會的可能時間點將會落在 2036 年。

渣打集團指出，上述調查數據也與目前客戶使用 ATM 的行為相呼應，在本次調查的多數市場中可發現，疫情期間 ATM 使用頻率大幅降低，目前 ATM 現金提款的使用率約只有 2 年前的一半。

隨著疫情趨緩與各國經濟陸續解封，帶動消費支出攀升，44% 的台灣受訪者說，7 月花費較前一個月增加，值得注意的是，54% 的台灣受訪者表示，疫情使他們更認真看待支出。趨於謹慎的消費態度，在台灣的千禧世代跟 Z 世代更為明顯。

另外，18 到 44 歲的台灣受訪者中，有 56% 表示自己更認真規劃消費，遠高於 45 歲以上族群的 48%。

此外，超過 3 分之 1 的台灣受訪者指出，疫情對經濟的衝擊也促使他們採取行動紀錄個人開銷，70% 的人已經或有興趣使用記帳或預算規劃工具，以防止超支或過度消費。

渣打銀行公關暨行銷長陳穎勳表示，疫情對全球消費模式的衝擊，除了加速數位化腳步，更強化消費者永續意識，尤其在 18 至 44 歲的年輕世代中更加明顯，建議企業應強化落實永續精神，以爭取更多消費者的認同。

渣打集團本次調查涵蓋全球 12 個市場 12,000 位年滿 18 歲的消費者，調查計畫分為三階段，依序探討消費者在疫情過後的收入、消費與財富管理觀念，繼先前發布的疫後收入報告後，本次問卷則聚焦在疫情過後，全球消費習慣的轉變。