iPhone新機標配充電線外層改採編織材質 傳力麗獨吞訂單

蘋果今年推出的 iPhone 12 新機，傳出未來隨機附贈的充電傳輸線，其外層將改為編織材質，而與蘋果合作已久的紡織大廠力麗 (1444-TW)，此次更獨家拿下線束外層批覆編織材供應訂單。

力麗不評論市場傳言及客戶事宜，僅低調表示，全力配合客戶生產指令及需求；不過，力麗先前就與工研院合作，開發應用在電線上的紡織批覆材，跨足新領域的企圖心濃厚。

根據多家外電報導指出，蘋果今年 iPhone 12 的標配充電傳輸線，外層覆材淘汰過往的 PVC 以及 TPE 材質，首次改採編織材料，利用灰白兩種細絲以交錯的方式進行混編，不僅可提升抗磨損、破裂以及耐用性，並藉此達到減塑環保目的。

市場傳，力麗是此次編織線束的主力供應商，從聚合、紡絲，織造等，都由力麗一手包辦，編織批覆材完成後，再交由連接線束廠組裝成線，更傳出蘋果未來將把編織線束列為標配。

力麗早在 2017 年時，就憑藉自主研發的環保聚酯原抽色紗線「Ecoya」，成全球首家躋身蘋果供應鏈的化纖廠，蘋果推出的智慧音箱 HomePod，最外層的 3D 網布紗線，就是由力麗供應。

力麗近年更積極跨足 3C 電子應用力拚轉型，更為此設立專責部門推動，除供應蘋果外，力麗也是谷歌 (Google)、索尼 (Sony) 等大廠智慧音箱網布紗線供應商。

力麗認為，隨著客戶推動減碳的環保政策，未來穿戴式裝置如智慧錶的錶帶、真藍牙無線耳機 (TWS) 的保護套，都可望相繼採用編織材，且電子應用平均單價毛利率優於傳統服飾應用，也不受原料跌價影響，看好營收占比提升，將成推動營運成長的新動能。