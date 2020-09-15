中秋年度鉅獻 400美元大獎等你來拿

今年中秋佳節適逢連假，大家是不是已經在準備烤肉大會? 還在想要去哪裡來個小短休？那麼不妨一起預測一下各國貨幣在十月前的走勢，說不定還能有意外收穫，補貼烤肉和出遊經費！

承受著 2020 年前三季度市場上各種負面不利因素影響，各國經濟及貨幣走勢表現各有參差。

中美貿易戰持續拉鋸，再加上肺炎疫情在歐美多國顯著回潮，雖然不時會有即將推出疫苗的好消息，讓一眾投資者以為後市狀況會漸入佳境，但是現在高興似乎還太早，因為兩大挑戰還在後頭。

挑戰一﹕「後安倍時代」即將降臨

日本首相安倍晉三上月底因健康理由決意辭去首相一職。受消息影響，日經平均指數當日一度下跌超過百分之 2.5，日圓匯價應聲彈起。隨著安倍辭任，市場憂慮 「安倍經濟學」能否持續? 隨著「後安倍時代」的到來，日本經濟和日元又將何去何從?

挑戰二﹕川普還是拜登?

上月底，美國全國廣播公司財經頻道（CNBC）採訪了 20 位美股分析師，多數人認為民主黨候選人拜登將贏得美國總統大選。

但幾天後，新加坡聯合早報一篇報導指出，義烏指數預測川普會連任，原因是今年義烏的商戶自去年底已接獲川普競選物品的大量訂單，其中競選旗幟在去年年底已出貨 10 萬多支。

相反，來自拜登陣營的訂單，近兩個月才出現，數量也不及川普的多，因此義烏人預測川普還是會連任，一度引起市場熱話!

那麼，現在來預測看看在 9 月中下旬有哪些貨幣走勢依然強勁呢?

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只需要在 9 月 22 日之前投票選中哪種貨幣在 9 月 9 日至 30 日期間兌美元的漲幅最大 (或跌幅最小)，即可參加大抽獎，有機會拿走最高 400 美元的購物禮劵!*

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