〈陸股盤後〉旅遊概念領跑 上證、創業板K線連三紅

周二 (15 日)A 股三大指數在開平高後，震盪走揚，三大指數終場收在相對高點，其中上證與創業板日 K 線均出現連三紅。中國今日公布工業增加值、消費零售及固定投資等三大經濟數據均優於預期，刺激投資人信心。

另一方面十一長假將至，旅遊概念股先起跑，維持市場人氣。不過在沒有權值股的領漲下，成交金額仍處於相對低檔，今日滬深兩市合計成交 7255 億人民幣，日減 6%。

盤面上，酒店餐飲、旅遊等族群大漲，食品飲料、汽車、醫療保健、疫苗概念股表現相對強勢，半導體類股則熄火回檔。

資料來源: 東方財富網, 上證綜指日線走勢

截至收盤，上證綜指上漲 0.51%，報 3295.68 點；深證成指上漲 0.93%，報 13143.46 點；創業板指上漲 0.88%，報 2595.15 點。

北向資金進出方面，周二北向資金共買超人民幣 34.03 億元，其中滬股通買超人民幣 2.6 億元，深股通買超人民幣 31.43 億元。

產業消息

中國 CDC 專家指出，新冠疫苗的第三期臨床試驗進展順利，民眾有機會最快在 11 月或 12 月接種新冠疫苗。利多消息刺激疫苗概念股走勢，博暉創新飆漲 17.5%、康華生物大漲 11.6%、君正集團漲停，復星醫藥勁揚 4%。



今年中國國慶假期長達 8 天，加上上半年受到新冠疫情影響壓抑民眾出遊氣氛，導致報復性出遊潮將現。根據中國旅遊網站平台數據顯示，截至 9 月 10 日，十一長假飯店預訂的平均支付價格比去年高一至二成。旅遊類股應聲大漲凱撒旅業漲停，西安旅遊大漲 7.9%、眾信旅遊大漲 6.8%。

法人觀點

中金公司認為，受到科技股估值偏高、中國貨幣政策朝向正常化、短期資金利率走揚等因素影響，科技及新經濟族群出現回檔。短期而言國慶長假將至，市場風險偏好可能不易提升。至於中線來看，支持這波科技及新經濟類股上漲的因素並未發生變化，所以仍可納入投資考量。

中信建投證券表示，從目前的時間點到國慶節之後甚至 10 月底，投資人應以防守性標的為主，可選擇高股息，低估值的類股作為防守選擇。

