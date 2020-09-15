台灣將與COVAX簽約 業界憂擠壓國內疫苗廠營運空間

中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中日前提到，近期將與 COVID-19 疫苗全球新冠疫苗供應平台 (COVAX) 簽約，業界對此多認為，目前國內有 4 家廠商正在開發疫苗，且已開始進行試產作業，若確定簽約，恐將壓縮國內疫苗廠銷售空間。

據悉，與供應平台簽訂合約後，各國可分配到一定疫苗採購量，但卻無法選擇疫苗生產國家，換言之，取得疫苗的品質可能參差不齊。

台灣共有 4 家業者正在開發新冠肺炎疫苗，包括國光生 (4142-TW)、高端疫苗 (6547-TW)、國光生子公司安特羅 (6564-TE) 及聯亞生技，除安特羅外，另外 3 家者均在 8 月獲得衛福部食藥署有條件核准一期臨床試驗計畫。

業界指出，目前國內疫苗廠商為滿足國人疫苗施打需求，積極擴展產能，如國光生攜手永昕、喜康，另外也正在與中裕洽談產能；高端則與台康生合作。

雖然政府確保台灣能公平公正分配到一定疫苗採購量，擬與 COVID-19 全球疫苗平台簽約，但疫苗品質恐有疑慮，此外，台灣疫苗廠後續開發的新冠疫苗銷售量，勢必受到擠壓。

國內疫苗開發案中，國光生進展最快，臨床一期預計收案 70 人，首批受試者已開始施打，但還需要經過劑量測試、數據分析等，最快一個月後才有機會有初步消息，若一期試驗順利，預計 12 月上旬啟動二期試驗；明年農曆年前能量產 2300 萬劑。