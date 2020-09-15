前債券天王葛洛斯：全球幾乎找不到能賺錢的地方了 剩這些能操作

前債券天王葛洛斯 (Bill Gross) 敦促投資者進行「防衛」操作，並將資金放到「先前避開的產業」，例如菸草、銀行和外匯交易所上市的外國公司。

葛洛斯在其最新投資前景報告提到，「幾乎全球都沒有什麼地方能賺錢了，除了 Covid 19 疫苗就沒了。」其論點呼應他 7 月前景報告中討論的實際利率對市場的影響之主題。

「就算不是全部，至少大部分美國財政刺激措施已經結束了。」他認為如果持續挹注資金到經濟體內，最終將導致美國赤字達 5 兆至 6 兆美元。這樣的舉動將需要以「不可接受的比例」持續量化寬鬆，這將使利率下降至比目前更低的水準。5 年期美國抗通膨債券殖利率 (TIPS) 可能會下降至 -180 個基點至 -230 個基點。

「投資者可不是交易所上的羅賓漢，所以應該會透過先前避開的產業，開始防禦操作，例如菸草、銀行和甚至在歐洲交易所上市的外國公司，那些沒有因為經濟將返回常態的夢想而大漲的股票，因為爾後面臨的是更低的人為實際利率。」

他甚至鼓勵謹慎地利用槓桿投資「擁有相較堅挺的股息但卻慘敗的產業」，他指出其回報可能像是一些成長型股票的回報，只是可能不會像亞馬遜 (AMZN-US) 那類股票回報豐厚。

葛洛斯提到，雖然一旦央行升息，可能會撐不住槓桿的反噬，但「多數人認為，利率將很長很長一段時間不會被調升。無論你什麼時候槓桿操作，你一定要安全進行。」