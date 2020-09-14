【永豐期貨】台股上漲量縮 上漲逾百點收復月線關卡

期貨走勢

台指期週一上漲 121 點至 12784 點。價差方面，台指期逆價差縮至 - 3.82 點，電子期逆價差縮至 - 0.15 點，金融期逆價差擴至 - 2.11 點。現貨部分，三大法人買超 96.87 億元；而在台指期淨部位方面，三大法人淨多單增加 1612 口至 5036 口，其中外資多單加碼超過空單加碼，淨多單增加 264 口至 29605 口；十大交易人中的特定法人全月份台指期淨空單增加 4521 口至 - 15129 口。

上週五美股四大指數漲跌互見，道瓊下跌 0.48%，標普 500 下跌 0.05%，那斯達克下跌 0.60%，費半指數下跌 0.07%，台股今天開高走高，蘋概股以及 IC 設計股全面大漲，電子股一掃上週陰霾，帶領大盤走高，終場上漲逾百點，收 12787.82 點，收復月線關卡，但是成交量並沒有放大。權值股來看，週三蘋果發表會即將登場，大立光今天大漲突破 5 日線及月線，終場上漲 4.42%，收 3655 元，台積電週四除息，今天持續受到買盤進駐，上漲逾 1%，收 441 元，但 8/27 黑 K 棒下緣的 444 元關卡壓力仍大，台股今天雖然上漲逾百點，但是量能萎縮，顯示市場多在觀望這禮拜的重大議題，追價意願有限，短線若繼續量縮，則視為短期反彈，恐陷入整理格局。

選擇權分析

選擇權未平倉量部分，買權未平倉最大量集中在 13000 點，賣權未平倉最大量集中在 12500 點。全月份未平倉量 put/call ratio 值由 1.16 升至 1.23。VIX 指數下跌 2.84 至 18.06。整體選擇權籌碼面有利多方。 (永豐期貨研調)



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