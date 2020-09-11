【永豐期貨】個股族群輪動快速 兵臨月線反壓關卡

期貨走勢

台指期週五下跌 35 點至 12663 點。價差方面，台指期轉為逆價差 - 12.95 點，電子期轉為逆價差 - 1.14 點，金融期逆價差縮至 - 1.12 點。現貨部分，三大法人買超 5.7 億元；而在台指期淨部位方面，三大法人淨多單減少 1251 口至 3424 口，其中外資空單加碼超過多單加碼，淨多單減少 2890 口至 29341 口；十大交易人中的特定法人全月份台指期淨空單增加 2339 口至 - 10608 口。

週四美國參議院週四以否決規模至少 5000 億美元的「瘦身版」新刺激法案，儘管如此，眾議院議長佩洛西週四表示，她希望國會能在 11 月 3 日美國大選前通過新一輪刺激法案，美股四大指數全面下跌，道瓊下跌 1.45%，標普 500 下跌 1.76%，那斯達克下跌 1.99%，費半指數下跌 1.47%。台股今天上沖下洗，呈現量縮整理格局，全日高低點差約 85 點，最後一盤在台積電買盤帶動下，指數收斂跌幅，終場下跌 15.8 點，收 12675.95 點。由盤面上個股觀察，千金股未見明顯的拉回走勢，顯示資金行情效應持續發酵，而近期個股間輪動快速，不少先前的強勢股大幅拉回，表示月線對大盤上攻仍造成壓力，加上美國科技股漲多面臨修正，盤勢震盪加劇，獲利了結壓力出現，預期短期呈震盪整理格局。

選擇權分析

選擇權未平倉量部分，買權未平倉最大量集中在 13000 點，賣權未平倉最大量集中在 12500 點。全月份未平倉量 put/call ratio 值由 1.2 降至 1.16。VIX 指數上漲 0.09 至 20.9。整體選擇權籌碼面呈中性。 (永豐期貨研調)



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