MHI Vestas採購日本ABB電網變壓器 士林電機供應關鍵零組件

MHI Vestas 宣布，與日本 ABB 電網簽訂變壓器採購協議，關鍵零組件將由士林電機 (1503-TW) 新竹廠提供，供應彰芳二期、西島與中能風場的變壓器，首批變壓器將在 2022 年交貨。

MHI Vestas 已獲得彰芳及西島風場的風機合約，2 座風場皆為 CIP 所開發，裝置容量共為 589MW(百萬瓦)，並獲選為中能風場優先風機供應商資格，該風場由中鋼 (2002-TW) 和哥本哈根基礎建設基金 (CIP) 共同開發，裝置容量為 300 MW。

而繼先前採購 MHI Vestas 在台營運的離岸風場，包括彰芳、西島風場等，繼先前將採購士林電機製造的配電盤後，再宣布與日立 ABB 電網簽訂變壓器採購協議，並由士林電機提供關鍵零組件。

MHI Vestas 表示，日立 ABB 電網透過與士林電機的合作，將離岸風機所產生的電力升壓成 66kV 的高壓電，經過長途傳輸順利送至岸上，此變壓器將用於 MHI Vestas 獲認證的 V174 風機。

MHI Vestas 目前已在台簽署多項本土供應合約，包含葉片、葉片材料 (膠黏劑、樹脂、拉擠碳板)、塔架、配電盤、輪轂鑄件、輪轂板、機艙底座鑄件、低電壓配電櫃、不斷電系統、功率轉換模組、鼻錐罩及機艙罩。