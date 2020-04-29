上緯投控獲風機大廠MHI Vestas訂單 供應風機葉片材料

MHI Vestas 與上緯投控 (3708-TW) 正式簽訂採購協議，MHI Vestas 將在台灣採購多項關鍵葉片零組件，這項採購合約不只強化上緯在離岸風電領域的實力，透過知識共享、就業機會和直接投資，葉片材料生產與衍生出來的經濟價值，將達近 8.5 億元。

MHI Vestas 表示，與上緯簽訂的合約遠超過葉片材料本土化要求，且在葉片製造的直接材料價值上佔有相當可觀之比重，其為 MHI Vestas 在台灣簽訂第二份葉片製造相關合約，第一份是與天力離岸風電科技公司簽訂，雙方將攜手在台中港新建一座風機葉片製造廠。

上緯董事長蔡朝陽表示，很榮幸能與世界知名風機製造商 MHI Vestas 簽訂包括樹脂、膠黏劑、拉擠碳板等風機葉片材料供應合約，成為 MHI Vestas 國際供應商，並持續擴展與 MHI Vestas 全球市場的合作機會。

MHI Vestas 已獲哥本哈根基礎建設基金 (CIP) 彰芳暨西島離岸風場計畫合約 (總裝置容量為 589 MW)，並獲選為 300 MW 中能離岸風場 (中鋼公司與 CIP 共同開發) 風機優先供應商。

MHI Vestas 與上緯所簽訂的合約，將在今年至 2025 年，為台灣葉片材料產業創造近 570 個工作機會 。此外，葉片材料生產和衍生價值，也會創造近新台幣 8.5 億元的經濟價值。