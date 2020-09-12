〈熱門股〉Chromebook、電競需求強勁 宏碁股價登近兩年新高

品牌大廠宏碁 (2353-TW) 受惠遠距商機延續，其中教育 Chromebook 需求暢旺，董事長陳俊聖日前表示，目前僅能滿足客戶 3-4 成需求，訂單能見度已看到明年，本周股價攀上近兩年高點，股價更從今年 3 月低點反彈近 1 倍。

宏碁 8 月營收反映 Chromebook 需求強勁，加上電競、商用機種也供不應求，單月營收衝上 272.73 億元，月增 17.4%、年增 34.9%，創 2015 年 9 月以來，近五年單月新高紀錄。

從個別產品類別分析，宏碁 8 月 Chromebook 營收年增 59.6%、電競產品營收更年增 87.8%。

董事長陳俊聖表示，疫情推升在家工作、學習等遠距需求，除了客戶積極催單外，宏碁也比照三餐向代工廠廣達催貨，但仍無法滿足客戶需求，其中，教育 Chromebook 需求相當強勁，日前也進一步與廣達、聯發科 (2354-TW)、谷歌 (GOOG-US) 共組 Chromebook 產業鏈。

另一方面，陳俊聖近年持續推動宏碁轉型成為生活風格 (LIFESTYLE) 品牌，今年 7 月攜手泰山 (1218-TW) 推出電競能量飲、大江生醫 (8436-TW) 推出膠原蛋白飲，跨足飲料市場，市場反應也優於預期，顯示轉型逐步發酵，可望成為未來營運動能之一。