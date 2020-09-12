市場陷觀望台股量縮走跌 資金短線轉戰低價股

受美股震盪與市場觀望氛圍影響，台股量縮走跌，指數收在 12675.95 點，法人認為，在美中貿易戰與美科技股漲多拉回整理等因素干擾下，台股短線料將持續整理，資金可能持續調節高價股，持續轉進低基期個股。

美股主要數指數拉回，影響 11 日台股開盤即面臨壓力下挫呈狹幅整理，尾盤在電子權值拉抬下跌幅收斂，但成交量跌破 2000 億元，反映市場觀望氣氛轉趨明顯。

安聯台灣科技基金經理人廖哲宏表示，台股持續呈現高檔震盪整理，主要應與美國可能祭出新一波貿易制裁消息有關，市場擔憂潛恐將有更多貿易禁令對科技產業帶來不確定性，加上股價位階及評價偏高，導致科技股面臨漲多壓力，資金轉進低基期的太陽能、面板與部分傳產族群。

廖哲宏指出，華為禁令將在 15 日起生效，屆時半導體上游廠商無法再出貨給華為，但科技產業與市場總體需求不可能因個別品牌變數而改變，且華為手機已開始積極布局搶市，加上 Apple 年度新機即將問市，仍持續帶動科技產業表現，包括晶圓代工、部分製程等需求強勁，近期甚至出現部分漲價狀況。

富蘭克林華美投信也認為，台股盤勢短線整理，主因美中貿易戰、美國總統大選與新冠肺炎疫苗研發進度等有關，建議逢低慎選績優且具成長性之投資標的。

在電子族群部分，蘋果預計 9 月 16 日公布 iPAD、Air Pods、5G 新手機等新品發表，屆時需觀察其對新產品的訂價策略，不過若以上半年因疫情影響，蘋果轉而推 SE 系列手機，但採以中階手機定價策略方式，吸引市場買氣奏效，則上下游仍具表現機會。

富蘭克林華美高科技基金經理人郭修伸認為，台股多頭格局未改，隨著時間愈接近美國總統大選，市場消息面左右股市變化也愈多，而台灣科技產業與美國科技產業連動度甚高，因此美國總統大選接近也將影響台灣市場投資方向。