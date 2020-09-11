國內首見新冠確診者產子 新生兒隔離採檢確認是否垂直感染

疫情指揮中心今 (11) 日表示，國內新增 2 例境外移入新冠肺炎病例，其中 1 名 30 多歲菲籍女性昨 (10) 日緊急生產，今天確診感染，目前無任何症狀，醫院已將新生兒隔離，並進一步採檢確認是否有垂直感染，指揮中心強調，生產過程中，醫護人員全程都有落實防護。

這名產婦與家人於 8 月 29 日自菲律賓經香港轉機來台探親，登機前 3 日內檢驗結果為陰性，8 月 30 日入境台灣時無症狀，由檢疫人員安排採檢，結果為陰性。

莊人祥進一步說明，產婦來台時約懷孕 36 周，昨天在集中檢疫所內需要緊急生產，衛生單位因而再次採檢，陽性結果是在生產後才出爐，這也是台灣第一起確診者產子的案例。過去曾有孕婦確診感染新冠病毒，但是在解除隔離、痊癒出院後才生產。

醫療應變組副組長羅一鈞說明，根據國外研究統計，孕婦確診垂直傳染給新生兒的機率約在 2% 到 4% 之間，機率相當小，而新生兒目前相當健康，並進行首次採檢，結果尚未出爐。

至於院方為確診者接生，過程是否有做好防護？羅一鈞表示，婦產科醫學會 2 月已訂定生產相關事項，醫院是以該產婦為疑似確診者規格接生，都有做好萬全準備，醫護人員全程著隔離衣、N95 口罩、手套等，因此，感染風險非常低，無須居家隔離。