〈台股盤後〉漲多股成領跌股 輪動激烈待突破月線反壓

台股今 (11) 日再度上沖下洗，呈現量縮狹幅整理格局，最後一盤在台積電買盤湧入帶動下，指數收斂跌點近 30 點，終場僅跌 15.8 點，收在 12675.95 點，成交值縮至 1899.43 億元，全日高低點差僅 85.11 點，不過，不少日前的強勢股大幅拉回，甚至公布營收創高的個股反而開高走低，個股間輪動迅速且劇烈，反映月線位置對大盤上攻仍造成反壓力道。

台積電近期處橫盤整理，壓縮電子表現空間，不過，資金行情續強的態勢下，多數處偏多整理。

今日 50 大權值股中，可成和豐泰漲逾 1.8%，國巨、和泰車和台達電漲逾 1%，台積電、廣達、南亞科、光寶科、台灣大、台塑、台塑化、遠傳、中租 - KY，以及金融股中的中壽、富邦金、開發金、台新金、國泰金、華南金和合庫金等均穩在紅盤上，有一定的穩盤作用。

千金股未見明顯的壓回走勢，顯示資金行情效應持續發酵，其中，大立光穩守平盤，矽力 - KY、祥碩和譜瑞 - KY 因 8 月繳出亮眼營收，漲逾 2-3% 上下，信驊更是漲近半根停板。

從細族群來看，多數行業指標均由紅翻黑，以砷化鎵表現相對穩健，宏捷科大漲近 7%，帶動穩懋漲近 2%，全新漲 1%。

反觀遠端視訊相關個股持續遭逢獲利了結賣壓，聰泰、廣寰科跌停，圓剛逼近跌停。日前漲多的橡膠相關族群中，申豐跌逾 8%，南帝也跌超過 6%。

生技股同樣再次陷入整理，大學光漲多後回跌 8%，逸達、易威、杏國、合世均跌逾半根停板，晟德、永日、永昕、健亞和訊聯跌 4% 上下，泰博、健喬和高端疫苗等均跌 3%。

觀察日前的強勢股，包括旭品、錩泰、科嘉 - KY、ABC-KY、長榮、陽明、台達化、中菲行、海德威、茂迪、台聚、三貝德等，今日反而均走跌超過半根停板。

法人指出，美國科技股近來漲多面臨修正，導致盤勢震盪加劇、市場投資氣氛降溫，近期大盤已受制月線 12700 點附近反壓，使獲利結帳壓力逐漸加大，又以日前飆漲的個股率先壓回，不過，千金高價股和權值股表現平穩，以整理格局解讀，暫無須悲觀看待。