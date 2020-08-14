友銓Q2每股虧0.28元10季最大 下半年併購效益發酵

女裝電商業者友銓 (5321-TW) 公布第二季財報，單季稅後虧損 965 萬元，每股虧損 0.28 元，不僅連 2 季虧損，也創 10 季來最大，累計上半年虧損近 1500 萬元；友銓說明，第二季主要是因業外認列損失，實際上本業獲利仍成長，展望後市，在合併美而快效益發酵下，樂觀看待營收和獲利成長動能。

友銓第二季合併營收 5.45 億元，年增 94.62%，營業利益 2468 萬元，年增 2.85%，稅後虧損 965 萬元，友銓表示，第二季逐步進入電商服飾產業旺季，加上 PCB 業務持續受惠轉單效應，推升本業穩定成長，惟因 100% 合併美而快公司後，提列商譽減損 0.21 億元，影響 EPS 0.62 元，若排除商譽減損影響，第二季稅後純益約 1500 萬元。

友銓強調，第二季認列的商譽減損僅會影響當期損益，並無實際支出，因此不影響現金流、實質獲成長動能與未來股利政策。

另一方面，友銓指出，第二季毛利率 29%，年增 2 個百分點，來自於服飾電商業務快速成長所帶動，目前服飾電商業務占比已達 59%。

不過，由於電商業務的管銷費用較高，使營業利益表現未能與營收成長同步，在合併美而快後，友銓看好，將可加快整合旗下各品牌服飾電商資源，達到商品設計、美學設計、市場資訊、供應鏈整合、商品配送與倉儲共享效益，提升整體營運績效。

展望下半年，在電商業務逐步進入旺季下，友銓 7 月合併營收 1.95 億元，年增 98.7%，續創單月新高，友銓表示，下半年服飾電商將以新品銷售為主，今年 4 月前曾發生的供應鍊斷鍊問題，下半年已無此疑慮，並將強化海外銷售。