避險情緒升溫 外資連三買元大台灣50反1

台股今 (10) 日重啟漲勢，終場上漲 83.17 點，收在 12691.75 點，收復五日、十日線；外資除了大舉回補台積電、鴻海等電子股，也積極避險，連三日大買元大台灣 50 反 1，買超張數高達 58.17 萬張。

三大法人今日合計買超 49.78 億元，外資由賣轉買，買超 58.14 億元，投信買超 8.4 億元，自營商賣超 16.82 億元，連五賣。

期貨方面，外資期現貨同步作多，增持 3308 口多單，多單未平倉口數升至 32231 口，除了回升至 3 萬口以上，多單水位也創下 7 月 27 日以來的新高。

觀察外資動向，由於美股近日表現弱勢，今日持續買超元大台灣 50 反 1，累計近三日買超高達 58 萬張，避險意味濃厚，不過，外資開始回補電子股，偏好權值股與面板類股，包括台積電、鴻海、彩晶、友達，買超張數皆在 1.2 萬張以上。

外資賣超瞄準先前漲多個股，獲利了結意味濃，包括聯電、華航、宏碁、欣興、長榮航等，賣超張數皆在 7000 張之上，也連四日調解富邦 VIX，累計賣超張數達 9.6 萬張。

外資與投信則在友達、聯電買賣不同調，投信買超友達 19225 張、自營商則調節友達 2685 張；投信加碼聯電 5005 張、自營商則調節聯電 2332 張。