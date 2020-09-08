力達8月營收創21個月新高 Q4節能新產品將上市

生產高階通用型空氣壓縮機的力達 - KY(4552-TW) 今 (8) 日公告 8 月營收，受惠中國內需製造業回溫帶勁，各經銷商銷售熱度提高，達 5.06 億元，月增 23.57% 連續 6 個月成長，創 21 個月新高，比去年同期也轉為成長，年增 8.46%，第四季還有節能新產品將上市，有助營收。

力達 - KY 8 月營收 5.06 億元，創下 21 個月來新高，前 8 月營收 25.18 億元，年減 31.48%。

力達 - KY 主管指出，三大產品活塞機、螺桿機、渦旋機營收比重分別佔 27.8%、56.1% 及 13.8%，各項變頻系列螺桿銷售力道推升整體營收，下半年除了計畫提高螺桿主機自製率至 70% 外，上半年研發之低壓變頻螺桿機，將於第四季正式上市，油氣分離效果明顯，能杜絕電能浪費，節電程度達 30% 以上，預計將大量應用在紡織、水泥、化工等產業。

力達 - KY 今年營運目標將把螺桿空壓機的營收比重提高到 60%，以高階產品提高獲利。

力達 - KY 2019 年依序完成 30 匹、50 匹、20 匹及 15 匹的型號主機自製，力達主管說，2020 年也將研發自製大馬力 75 匹、100 匹型號主機產品。