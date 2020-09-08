燿華營運走出谷底 8月營收14.09億元創今年次高

燿華 (2367-TW) 第二季受車用板、手機電源板及末代 TWS 耳機軟硬結合板出貨不順，營運陷入谷底，但 7 月起因汽車板及軟硬結合板訂單湧現，營收也回升，燿華今 (8) 日公布 8 月營收爲 14.09 億元，爲今年單月次高，月增 42.13%，估 9 月營收將維持 8 月水準以上。

燿華 8 月營收爲 14.09 億元，月增 42.13%，年減 32.17%，前 8 月營收 83.82 億元，年減 43.13%；燿華在 2 季產能利用率僅 5-6 成，第三季的 7、8 月產能利用率已回到 9 成，軟硬結合板則已進入滿載生產，有利第三季轉虧爲盈。

燿華今年第二季稅後虧損 6.89 億元，較上季及去年同期均為由盈轉虧；燿華今年上半年稅後虧損 6.75 億元，較去年盈轉虧，每股虧損 1.09 元

不過，燿華車用板、手機電源板及 TWS 無線藍芽耳機軟硬結合板等接單， 6 月起開始回溫，燿華 7 月營收 9.91 億元，為連續 2 個月回升，今天公布 8 月營收躍上 14.09 億元，月增 42.13%。

燿華今年上半年受上海廠遷廠到南通、客戶端訂單延遲等事件干擾，造成產能利用率低於 5 成，估第三季可望排除，產能利用率則將回升到 90% ，加上遷廠補助款入帳，下半年營運不看淡，第三季因車用板及手機電源板訂單及 TWS 耳機軟硬結合板訂單回溫挹注，營收可望出現走出第二季谷底。

燿華江蘇南通通州技術開發區設立的新廠，去年第 4 季完成設備進駐，目前已進入量產，未來燿華中國 PCB 產能將全數由南通廠負責，而上海展華廠的動遷並已完成土地的過戶，將全力爭取所有款項在今年年底前完成一次入帳。