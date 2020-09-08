讓冷門股熱起來！股票造市篩選條件出爐 明年6月底上線

金管會今 (8) 日宣布，對於財務體質佳、但欠缺流動性的股票 (俗稱「冷門股」)，將祭出股票造勢者制度，篩選條件包括上市滿 1 年等規範也出爐，全案規劃於明 (2021) 年 6 月底上線，此外，為了進一步提升券商參與意願，金管會也研擬了經手費減免、提供獎勵金等誘因，力促造市制度讓殭屍股活起來。

為提振優質低流動性股票的交易性，金管會表示，已督導證交所實施台股集中市場股票造市者制度，制度將同時導入造市者 (提供買賣報價) 及交易獎勵參與者 (積極參與交易)，均由證券自營商參與。

造市標的採以全部股票搭配優質低流動性股票交互挑選的方式，其中，金管會所謂「優質低流動性股票」，有三大篩選標準，一、需上市滿 1 年；二、需符合交易面條件包括：日均成交量、週轉率及波動率較低；三、發行面條件：最近年度財報無虧損、EPS 大於 2 元且近 1 年有配息。

金管會說明，明年財報出來後，券商就可根據證交所訂定的篩選標準，從符合條件的「冷門股」標的中，挑出造市標的後跟證交所申請，為避免重覆，證交所會與參與的券商進行協調。

且為了鼓勵券商投入造市，金管會將提供誘因，包括：第一、經手費減免，目前證交所收的經手費是萬分之 0.52，券商只要參加造市，經手費將可減免；第二、提供獎勵金、競賽獎金等。

至於有多少冷門股可以受惠？法人預估可能有 100-200 檔入選，但金管會強調，因為明年 6 月底才實施，要以 109 年財報作為篩選標準，目前無法估算正確家數。

金管會表示，預期股票造市者制度藉由造市者持續提供合理報價，增加投資人買賣成交機會，當造市標的股票流動性提升後，亦將再吸引其他市場參與者投入，帶動整體市場動能，達活絡市場之效。