外資大買富邦VIX逾9萬張 避險意味濃 面板雙虎內外資不同調

台股今 (4) 日在美股拖累下，終場下跌 120 點，收在 12637 點，成交值 2305 億元，三大法人大賣台股 237.54 億元，其中外資大舉買進避險 ETF 富邦 VIX 逾 9 萬張，不過內外資對面板雙虎不同調，外資合計減碼近 9 萬張，投信持續加碼。

三大法人僅投信站在買方，小買 6.44 億元；外資大賣 236.04 億元；自營商同步賣超 8.02 億元；三大法人總計買超 237.54 億元。期貨方面，外資淨多單口數增加 568 口，多單未平倉口數升至 29177 口。

外資砸逾 10 億元、超過 9 萬張買進富邦 VIX，避險意味濃，位居買超之冠，其次為聯電約 2.7 萬張、元大 S＆P 原油正 2 超過 2 萬張；其他買超標的多為 5G 概念股，包括奇鋐、華邦電、宏碁、金像電等均有逾 5000 張。

外資調節面板族群，包括群創 5.8 萬張、彩晶 5.1 萬張及友達近 3 萬張；賣超標的還包括蘋概股，包括台積電 1.8 萬張、欣興 1.8 張、鴻海 1.4 萬張，以及賣超 2 檔 ETF 元大台灣 50 反 1 及元大滬深 300 正 2，分別賣超 4.5 萬張、3.9 萬張。

投信買超前 10 名為友達、長榮、群創、遠東新、東和鋼鐵、華邦電、開發金、永豐金、茂迪及佳世達；賣超前 10 名為正新、兆豐金、萬海、聯電、技嘉、旺矽、景碩、正隆、大成及台達電。

自營商買超前 10 名為友達、華新、陽明、中興電、緯創、台新金、僑威、華航、仁寶及台積電；賣超標的則有彩晶、中石化、聯電、金寶、元大金、旺宏、國泰金、南亞科、欣興及世界。