宏碁攜Garena培育電競人才 共同主辦2021《英雄聯盟》校際盃

電腦品牌大廠宏碁 (2353-TW) 連續 5 年力挺校園電競，今 (4) 日宣布再度攜手 Garena 合辦 2021 Predator League《英雄聯盟》校際盃，以多元化角度培育電競人才。

宏碁指出，自 2015 年底成立電競品牌 Predator 後，建立多元電競產品線，展開世界級電競賽事贊助，更多次成功舉辦亞太區 Predator League 國際級電競賽事，台灣方面則持續以深耕校園、培育電競人才的角度，積極投入校園電競推廣。

宏碁表示，回顧 2020 年度的賽事，宏碁與 Garena 輔導超過 60 間的學校自主舉辦校內校隊賽事，並主辦超過 12900 位學生參與的大型線上校際賽事，為台灣的電競人才重要的培育途徑，多年來成果斐然。

宏碁指出，2021 年度《英雄聯盟》校際盃報名時間為即日起至 12 月 20 日，分為秋季的校隊賽及春季的校際賽，報名主辦的學校，除了能獲得 Acer Predator 的賽事補助金及電競設備贊助外，更能獲得由 Garena 提供的行銷宣傳資源及聯盟幣獎勵，也有來自賽事專門單位 Cyber Games Arena 所提供的專業賽事輔導，內容涵蓋賽事規劃、執行與現場指導等。

