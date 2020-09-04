【永豐期貨】台股大跌逾百點 靜待美國非農就業數據

期貨走勢

台指期週五下跌 127 點至 12607 點。價差方面，台指期逆價差擴至 - 30.95 點，電子期逆價差擴至 - 1.55 點，金融期逆價差擴至 - 2.46 點。現貨部分，三大法人賣超 237.64 億元；而在台指期淨部位方面，三大法人淨多單減少 74 口至 3706 口，其中外資多單加碼且空單減碼，淨多單增加 616 口至 29177 口；十大交易人中的特定法人全月份台指期淨空單減少 60 口至 - 11760 口。

週四在科技股連續大漲後，市場賣壓出籠，創高後拉回修正，恐慌指數 VIX 飆高逾 26%，又 8 月 ISM 非製造業 PMI 為 56.9，低於前值的 58.1 及預期的 57，美股四大指數全面拉回，道瓊下跌 2.78%，標普 500 下跌 3.51%，那斯達克下跌 4.96%，費半指數下跌 5.74%。台股今天受到美股大跌拖累，早盤一度重挫近 200 點，爾後跌幅稍微收斂，加權指數終場下跌 0.94%，收 12637.95 點，週線翻黑。權值股來看，受蘋果大跌 8% 影響，台積電下跌 1.61%，下破短期均線，聯發科則受惠旗下 5G 晶片天璣 1000C 獲 LG 採用，股價黑翻紅收平盤。美股短線漲多拉回，獲利了結賣壓沉重，加上大型電子權值股較疲弱，中小型股難撐盤，今晚將關注美國非農就業數據及失業率，頂部型態是否確立仍須觀察。

選擇權分析

選擇權未平倉量部分，買權未平倉最大量集中在 13300 點，賣權未平倉最大量集中在 12000 點。全月份未平倉量 put/call ratio 值由 1.23 降至 1.18。VIX 指數上漲 1.78 至 23.73。整體選擇權籌碼面中性偏空。 (永豐期貨研調)



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