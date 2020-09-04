億光抨擊首爾半導體發布不實新聞 將追究法律責任

LED 廠億光 (2393-TW) 表示，對於韓國首爾半導體針對韓國水原地方法院安山分院的刑事判決，發布不實新聞內容，嚴重悖離事實，意圖詆毀億光商譽，將保留法律追訴權，追究其法律責任。

億光表示，8 月 26 日韓國水原地方法院安山分院作出刑事判決，判定億光前韓國籍員工個人違反營業祕密法行為，但億光卻被科罰金 5000 萬韓元 (約新台幣 124 萬元)。對前述判決深表遺憾，將依法提起上訴。

億光也抨擊，韓國首爾半導體針對前述判決，發布不實新聞內容，嚴重悖離事實。第一，億光被科處的罰金僅是法定最高量刑的百分之三，首爾半導體對外謊稱法院判處億光法定最高量刑罰金，明顯歪曲事實。

第二，涉案 3 名韓籍前員工是 2016 年先後主動到億光求職，億光並未透過以不道德手段「挖角」情事，首爾半導體的指控與事實不符。

第三，億光開發與銷售車用 LED 產品的時間，遠早於 3 名涉案韓籍前員工入職億光時間，法院判決也未認定億光有竊取首爾半導體「WICOP」技術，但首爾半導體卻移花接木，誣指億光挖角這 3 名韓籍員工，竊取其所開發的「WICOP」技術，用以生產汽車 LED 頭燈等產品，對此，將保留法律追訴權，追究其法律責任。

億光強調，秉持尊重與保護智慧財產權經營理念，及在 LED 產業擁有深厚的研發能力，一向主動要求員工嚴禁抄襲、竊用或侵害他人營業祕密，並在入職前簽署「誠信保密暨智慧財產權約定書」，將對違反法律與公司規定的員工，及在市場上散播不實消息者，採取必要的法律行動，追究其法律責任。