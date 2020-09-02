籌碼湧進中小股 外資、投信買超前10大標的 僅3檔百元高價股

台股今 (2) 日上沖下洗，高低震盪 156 點，終場加權指數僅跌 3.78 點，收 12699.5 點，其中，外資、自營商均轉賣，僅投信連 2 買，三大法人合計在集中市場賣超 43 億元，法人指出，從大型法人的買賣超布局來看，籌碼較積極轉向中小型傳產股以及部分中小電子股，並無明顯主流，而大型電子股暫未獲積極加碼，外資和投信買超的前 10 大標的中，僅 3 檔百元股，整體電子股占大盤成交比重仍低於 70%。

三大法人今日再度賣超 43 億元，其中，外資賣超 50.3 億元，投信買超 8.11 億元，為連 2 買，自營商賣超 0.85 億元。

觀察外資買賣超，賣超前 10 大標的為中信金達 3.6 萬張，元大台灣 50 反 1 近 2 萬張，第一金逾 1.7 萬張，聯電和兆豐金均超過 1.35 萬張，玉山金逾 1.2 萬張，開發金、元大金均超過 1.1 萬張，元大滬深 300 正 2 達 1 萬張，而統一也遭賣近 1 萬張。

外資買超前 10 大標的則有富邦 VIX 近 1.9 萬張，群創和長榮均逾 1.7 萬張，和桐達 1.6 萬張，元大 S&P 原油正 2 近 9000 張，國產 8000 餘張，友訊逾 7000 張，華航、友達和台積電均超過 5000 張，等於超過百元的高價股，僅台積電一檔獲青睞。

投信方面，投信買超前 10 大標的則有元晶近 8000 張，遠東新 4000 餘張，群創 3000 餘張，欣興近 3000 張，開發金和永豐金均超過 2500 張，茂迪、微星和友達均逾 2000 張，南電也超過 1700 張；其中，投信買超百元高價股僅 2 檔，即微星和南電。

投信賣超前 10 大標的則有技嘉 3700 張，正新和長榮近 3000 張，正隆 2000 張，京元電子、元大台灣 50 反 1 均逾 1600 張，宣德達 1500 張，中信金 1200 張，華通和萬海均超過 800 張。

整體來看，法人認為，大盤短期均線存在下彎風險，且指數反彈，量能出現萎縮，預期後續反彈遭逢的壓力仍不小，不過，蘋果新機進入備貨期，近期可留意 8 月相關供應鏈的營收數據，若優於市場預期，屆時可望由電子股啟動新一輪漲勢。