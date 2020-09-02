「兩畝田」策略 優遊人生下半場

2020 一場疫情顛覆了全球經濟，在勞保勞退不足支應退休生活、投資環境又動盪不安的局勢下，要如何提早規畫退休財源？面對一個波動性高、心態保守的年代，景順 2030 優享樂活退休組合基金透過「兩畝田」策略來分進合擊，為投資人啟動退休十年大計。

景順投信指出，退休理財較佳的做法是採多元資產的投資方式，主要可分為「目標風險」和「目標日期」兩種策略，其中目標日期在投資人設定好退休的目標日期後，由經理人依不同人生階段的風險承受與收益需求特性，自動調整投資組合中的風險比重已逐漸成為退休金投資的主流。

為了讓獲利管理更進化，景順 2030 優享樂活退休組合基金將傳統目標日期策略再升級，透過結合「成長型資產」與「目標到期型資產」的兩畝田動態配置策略組合來守護退休資產。

第一畝田：成長型資產

成長型資產投資標的為全球 ETF，且維持股七債三配置，股市扮演攻擊性角色，像是美國大型股 ETF、新興市場股票 ETF 等；另外三成是固定收益部位，例如企業債 ETF、高收益債 ETF 等，可適時緩和整體投資組合波動，為資產繫上安全帶。

景順投信指出，成長型資產就像農夫的角色，透過全球多重資產的 ETF 播種耕耘，隨著經濟週期起伏，賺取股債在經濟週期中的紅利。但因持股部位最高七成，就算遇到景氣循環、經濟疲軟，仍有三成債券部位可當作資產避風港。

第二畝田：目標到期型資產

目標到期型資產具備保存收益特性，類似穀倉的角色，由第一畝田農夫播種耕作、耕耘獲利後，再透過第二畝田、即穀倉角色進行在途中收納並穩定投資組合的獲利，並在抵達終點時，將波動降至最低，就算退休前市場出現黑天鵝，也不擔心財富轉眼一場空。景順投信表示，對退休金準備還是一張白紙、或仍嫌不足的五、六年級生來說，是值得評估的開始，也是退休理財不可或缺的投資工具之一。

成長型資產與目標到期資產分進合擊

本基金非為保本或保護型投資策略，本基金可能存在信用風險與價格損失風險；本基金強調主動式專家管理，亦即經理人每日主動針對各債券持有部位進行風險監控，一旦出現債信惡化或價格無預警下挫時，經理人會進行評估並處理。本基金經金管會核准或同意生效，惟不表示絕無風險。基金經理公司以往之經理績效不保證基金之最低投資收益；基金經理公司除盡善良管理人之注意義務外，不負責本基金之盈虧，亦不保證最低之收益，投資人申購前應詳閱基金公開說明書。有關基金應負擔之費用（境外基金含分銷費用）已揭露於基金之公開說明書或投資人須知中，投資人可至公開資訊觀測站或境外基金資訊觀測站中查詢。基金配息率不代表基金報酬率，且過去配息率不代表未來配息率；基金淨值可能因市場因素而上下波動。本基金進行配息前未先扣除應負擔之相關費用。基金的配息可能由基金的收益或本金中支付。任何涉及由本金支出的部份，可能導致原始投資金額減損。配息組成項目之相關資料請至景順投信公司網站 http://www.invesco.com.tw 基金之「配息組成項目」查詢。配息率並非等於基金報酬率，於獲配息時，宜一併注意基金淨值之變動。本文提及之經濟走勢預測不必然代表本基金之績效，本基金投資風險請詳閱基金公開說明書。投資人需留意新興市場國家之債信、匯率、政治等潛在風險。由於高收益債券之信用評等未達投資等級或未經信用評等，且對利率變動的敏感度甚高，故本基金可能會因利率上升、市場流動性下降，或債券發行機構違約不支付本金、利息或破產而蒙受虧損。本基金不適合無法承擔相關風險之投資人。投資人投資以高收益債券為訴求之基金不宜占其投資組合過高之比重。本基金適合尋求資本增值、且願意承擔資本風險、能承受波動程度較成熟市場債券為高的固定收益投資的投資者。Inv20-0300