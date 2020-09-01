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三大法人轉買方 外資回抱面板雙虎、晶圓雙雄 狙擊金融股

三大法人全數轉買方 外資回抱面板雙虎、晶圓雙雄 狙擊金融股。(鉅亨網資料照)
三大法人全數轉買方 外資回抱面板雙虎、晶圓雙雄 狙擊金融股。(鉅亨網資料照)

台股今 (1) 日開高走高收最高，終場上漲 111.83 點、以 12703.28 點作收。三大法人全數轉為買方，外資買超買超 38.32 億元、投信買超 4.72 億元、自營商買超 8.77 億元，合計買超 51.82 億元。其中，外資對面板雙虎終止連二賣、對台積電終止連三賣，並且回頭買進聯電，但是狙擊金融股。

外資買超前 10 名：群創 66,026 張、富邦 VIX 買超 42,567 張、友達 34,397 張、聯電 29,658 張、宏碁 18,951 張，其餘依序為遠東銀、彩晶、台積電、GIS-KY、永豐餘。

外資賣超前 10 名：元大台灣 50 反 1 遭賣 40,945 張、中信金 19,266 張、兆豐金 13,661 張、元大滬深 300 正 2 遭賣 13,359 張、元大金 12,999 張、臺企銀 10,636 張，其餘依序為新光金、國產、統一、第一金。

投信買超前 10 名：群創、仁寶、華航、正隆、永豐金、開發金、遠東新、明基材、台達化、統一。賣超前 10 名：聯電、正新、京元電子、瑞儀、和碩、亞泥、微星、欣興、廣達、大聯大。

自營商買超前 10 名：元大台灣 50 反 1 獲買超 23,147 張、群創 13,182 張、富邦 VIX 獲買超 12,065 張、元大 S&P 原油正 2 獲買超 10,862 張，其餘為友達、中信中國 50 正 2、長榮、元大全球未來通訊、欣興、國泰美國道瓊反 1。

自營商賣超前 10 名：國泰永續高股息 16,782 張、街口 S&P 黃豆 13,692 張、富邦印度正 2 遭賣 12,901 張，其餘為元大滬深 300 正 2、元大高股息、世紀鋼、富邦上証正 2、僑威、國泰中國 A50 正 2、榮成。

整體來說，台股今天在站回 10 日線之上，但尚未重返月線支撐，所幸三大法人同步回流，且外資資金明顯重新回到電子權值股身上，電子股若能重掌兵符將有助於大盤續攻，加上 KD 交叉向上，K 值高於 50，短線有利反彈格局。

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