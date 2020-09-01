春源吃離岸風電大單 最快本月出貨Q4放量

鋼構廠春源 (2010-TW) 工程、鋼板本業需求暢旺，也跨足離岸風電商機，水上基礎建設焊接加工業務陸續通過客戶認證，吃下中鋼 (2002-TW) 旗下興達海基大單，將在 9 月出貨，第四季放量。

春源自身就擁鋼構工程技術基礎，因此離岸風機水上支架及平台等相關焊接加工業務，都是可承接的訂單，除承接興達海基大單，未來也不排除跨入難度更高的工程項目。

據悉，中鋼旗下興達海基今年第四季將開始出貨首套水下基礎工程，第四季可望產出 5 億套，明年將再產 31 套，除增添中鋼營運動能外，春源也將同步受惠。

因應興達海基接單，春源也在高雄廠開了一條焊接加工產線，目前已小量試產，待完成客戶認證等最後一哩路後，9 月將開始出貨。

除離岸風電業務新進展外，春源既有的鋼構工程、鋼板等業務需求同樣暢旺；而工程部分，今年受惠台積電南科 3 奈米廠建廠需求，以及公共工程等帶動強勁成長，鋼板則受惠車用、工具機市況好轉，出貨同樣保持成長。

以春源營收占比來看，鋼構工程近 4 成、鋼板近 4 成、其他特殊鋼材約 2 成。

春源認為，目前鋼價呈現向上趨勢，加上建廠需求延續，第三季營運將較第二季成長，第四季在離岸風電業務貢獻下，營運可望持續正向。