◆盤勢分析

1. 在科技股領軍下，道瓊工業指數上週五 (28 日) 收復今年來失地，標普 500、Nasdaq 都刷新歷史紀錄；終場美股四大指數漲幅介於 + 0.57~+1.98 %；蘋果 - 0.16%；輝達 + 4.1%；美光、超微漲幅都超過 2%。聯電 ADR -0.55%；本周投資人聚焦點週一 (31 日) 分割後開始交易的蘋果、特斯拉的後勢。

2. 上週四美股漲跌互見，上週五台股以下跌 38.01 點的 12759.30 點開出後，在晶圓代工龍頭、2454 聯發科走弱下，指數震盪走低，最低來到下跌 109.74 點的 12687.57 點後，隨後在 2454 聯發科、汽車零組件、太陽能、生技防疫、機械零組件、造紙等族群走強下，指數震盪走高，不過受到晶圓代工龍頭壓抑指數下，尾盤雖拉抬 2454 聯發科等權值股，但終場加權指數仍以下跌 68.46 點的 12,728.85 點作收，跌幅 0.53%，成交量 2053.92 億元。三大法人合計賣超 61.06 億元：外資賣超 62.46 億元、投信賣超 2.65 億元、自營商買超 4.05 億元。

3. 由以下三個面向檢驗加權指數方向及強弱：

(1)、量能：價跌量縮，符合整理型態的量價要求。

(2)、均線：跌破所有短天期均線 (5 日、10 日、20 日線)，在短天期均線糾結下，若不能站回月線之上，短線恐持續整理。

(3)、技術指標：KD 在 8/25 出現黃金交叉後，上週五 K、D 開口縮小，未出現死亡交叉前偏多操作為宜。

4. 櫃買指數上漲 0.03%，收在 165.86 點，站穩 5 日線，持續挑戰 166.25~168.22 點的前高壓力區，支撐約 164.5 點附近，壓力約在 167.3 點附近。

5. 觀盤重點：跌破所有短天期均線 (5 日、10 日、20 日線)，週二若不能站回月線之上，短線恐將持續整理。

6.MSCI 台股權重調整將在週一盤後正式生效，慎防爆量甩尾，而成分股將新增 1 檔、刪除 2 檔，指數成分股將減少至 87 檔，其中，權重調升最多的成分股為新增成分股祥碩（5269），其權重為 0.2%，權重調降最多的成分股則為遭刪除的成分股大同（2371），權重為 0.16%。

7. 華為因應美方新禁令再出招，繼傳出半夜急叩供應鏈搶備庫存之後，近期鎖定供應吃緊的驅動 IC，主動加價向聯詠（3034）、敦泰（3545）等供應商要貨，加價幅度上看一成，並下達「有多少（貨），收多少（貨）」的緊急拉貨通知，後續不排除擴大加價空間搶貨，以備妥充裕庫存。

8. 專業 8 吋晶圓代工廠世界先進（5347）董事長方略表示，受惠居家辦公及遠距應用等新生活型態改變，且 5G 加速布建，相關電源管理 IC、面板驅動 IC 和分離式元件等應用大增，讓 8 吋晶圓代工產能吃緊，預估明年全年仍供不應求，世界確實和客戶討論調漲 8 吋晶圓代工價格，但相關細節不便透露。

9. 遠東 - 美東每 40 呎櫃最新一周報價首度衝上 4,200 美元、創十年來新高！這波海運市場漲勢一發不可收拾，遠東 - 北美線最新雙報價續漲，美西跟美東較上期分別上漲 5.8% 和 6.4%。國內貨櫃航運業大喊熬十年，終於等到大反彈。歐、美線運價齊漲，法人看好長榮（2603）、陽明（2609）第 3 季獲利表現，對第 4 季貨量及獲利，也由原來的保守轉趨樂觀。

