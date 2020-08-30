無畏美國追殺 華為上半年日賺10億元

面對美國不斷擴大抵制力道，華為財報仍繳出漂亮成績單，上半年營收人民幣 (下同)4507 億元，年增 13.7%；淨利 431 億元，年增 23.5%。也就是說，華為上半年每天賺進 2.4 億元 (約新台幣 10.1 億元)，營收、獲利皆呈雙位數成長態勢勢。

以業務劃分，消費業務增長最快，收入為 2558 億元，年增 15.85%；營運商業務收入為 1596 億元，年增 8.94%；企業業務收入 363 億元，年增 14.87%。

華為的消費者業務在 2019 年總營收中占比為 54%，今年上半年提升至 56%。顯示儘管美國政府的打壓，間接影響華為消費者業務在海外市占率，但消費者業務已占華為半壁江山，成長依然強勁。

以季度來看，今年首季全球新冠疫情嚴重，華為也未能避免衝擊，首季營收 1806 億元，年增 2%；淨利潤 133 億元，年減 7.57%；隨第二季疫情好轉，收入為 2701 億元，季增五成；淨利潤 297 億元，季增 123%。

面對美國封殺華為的晶片供應，華為消費者業務 CEO 余承東表示「正在想辦法」；旗下鴻蒙 OS 手機今年無法面世，最快要到明年才有可能。

據市場調研機構 Counterpoint 的最新報告顯示，今年 4 月全球智慧機總出貨量 6,937 萬支，年減 41%。其中，華為以 21.4% 的市場占有率首次超越三星，登頂全球第一，而三星市場占有率約為 19.1%。