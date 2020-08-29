〈熱門股〉岳豐調體質效益顯現 周漲逾2成奔近10個月高點

連接線束廠岳豐 (6220-TW) 調整體質效益顯現、獲利轉佳，加上法說會報喜，下半年動能可望續強，本週股價強漲逾 22%，周五更直奔亮燈漲停 27.75 元，登上近 10 個月新高。

岳豐 2018 年起受到美中貿易戰影響，以及子公司 Prime Wire & Cable 的大客戶 Lowe’s 陸續關店，營收獲利下滑，但去年，岳豐讓 Menard’s 成為大批量客戶，提高對 Kroger 的銷售，營運狀況好轉。

而今年雖有疫情影響，但相較其他地區工廠受疫情影響而無法正常運作，中國、台灣疫情狀況穩定，岳豐兩地生產基地產能滿載，也提高議價能力，帶動第二季每股純益 0.85 元、上半年 0.87 元，均較去年同期顯著成長。

岳豐本周召開法說會也指出，訂單已看到 11 月，在產能滿載下，中國廠區也增產 30% 因應，加上全球疫情下，中國與台灣的生產優勢，讓議價能力延續。

且在電商平台業務子公司 Monoprice，除了自有網頁銷售顯著成長，帶動 B2C 業務獲利外，也透過重組 B2B 業務部組織，鎖定 3-5 個大型策略性零售商，藉此增添成長動能。

在獲利重拾動能、展望正向下，岳豐本周股價發動攻勢，單周漲幅 22.3%，周五更亮燈鎖漲停 27.75 元，一舉登上去年 11 初以後，近 10 個月的高點。