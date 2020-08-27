岳豐訂單能見度達11月 產能全滿中國廠增產三成因應

連接線束廠岳豐 (6220-TW) 今 (27) 日召開線上法說會，公司經營層指出，目前訂單已經看到 11 月，在產能滿載下，中國廠區也增產 30% 因應，加上全球疫情下，中國與台灣生產優勢也可強化議價能力，樂看待下半年營運優於上半年。

岳豐表示，以全球疫情發展來看，中國、台灣狀況相對穩定，目前二地廠區稼動率滿載，還得增產因應，作為賣方在價格上也較具優勢，加上下半年是工廠直銷及旗下 B2B 零售通路 Prime 的旺季，將推升營運表現。

至於負責電商平台業務的子公司 Monoprice，除了自有網頁銷售顯著成長，帶動 B2C 業務獲利外，也透過重組 B2B 業務部組織，鎖定 3-5 個大型策略性零售商，藉此增添成長動能。

針對美中貿易戰，岳豐表示，目前網路用線 25% 的關稅暫緩延至年底，目前還是在中國生產，電源線雖有部分產品被課稅，但可以透過漲價藉此轉嫁降低影響，同時也陸續與和經過認證的在厄瓜多、菲律賓、台灣和越南的免關稅工廠簽訂供應關係，分散風險。

以上半年個業務營收占比來看，電商業務 49%，工廠及 Prime 營收合計 51%；若以銷售產品營收區分，電源線 36%、3C 線數及配件 31%、消費性電子應用 33%。