高力高階伺服器散熱系統8月出貨 估明年放量

進入 5G 通訊新世代，大型資料中心、雲端伺服器與散熱需求顯著成長，高力 (8996-TW) 推出的浸泡式散熱產品通過認證，已自 8 月中起以每週 4 套出貨量開始供貨，認列營收直到 9 月，估明年可放量。

據透露，高力 8 月起開始供貨的浸泡式散熱產品，終端客戶爲阿里巴巴，阿里巴巴計畫未來大幅擴充中國各地的資料處理中心規模及數量，除了全球最大的 EMS 廠，供應散熱系統的高力熱處理也在中斷 2 年後持續取得訂單並出貨。

高力此伺服器新型散熱系統正式出貨到中國，估可增逾 1000 萬元營收，9 月還會繼續入帳。

高力主管指出，資料中心伺服器受惠 5G、AI 及雲端儲存需求加持，整體規模較 2018 年更大，對熱源處理系統要求也加倍，看好今年出貨可望爆發性成長，公司也在桃園中壢工業區投資增購新建廠土地，以利進行產能建置，投資金額 4.98 億元，加上資本支出，今年高力資本支出金額將超過 6 億元。

高力 2018 年切入中國大型資料中心伺服器供應鏈，今年終端客戶提出的需求，是 2018 年 10 倍，高力因此啟動建廠計畫。

依照外電報導，中國大陸阿里巴巴集團旗下「阿里雲」在南通、杭州和烏蘭察布的三座超級數據中心正式落成，陸續開始服務，將新增逾百萬台伺服器，未來還將在建立 10 座以上的超級數據中心，支持「新基建」發展。

迄今為止，阿里雲在全球 22 個地域部署了上百個數據中心，伺服器總規模數已接近 200 萬台；其中，張北數據中心是阿里巴巴第一個自建並投入營運的超級數據中心，未來張北數據中心的整體規模將突破 100 萬台。