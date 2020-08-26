凱勝嘉義新廠啟用 電動車國家隊成形

時序進入 2020 年中，距 2030 年公車全面電動化的政策目標可說已刻不容緩，政府全力推動 2030 年公車電動化，期許透過電動公車，打造全新電動車產業國家隊，讓台灣在綠色運輸這新世代產業上可立足國內並放眼全球，而國內電動公車領導品牌凱勝綠能 (2246-TW) 更全力配合政府政策，為發展「MIT」電動車產業與滿足國內未來需求，重金投資新台幣逾 5 億元於嘉義馬稠後工業區購入萬坪土地，並興建台灣最先進的電動車輛研發生產基地，其第一期工程之生產廠房與研發測試設備正式於 8 月 18 日落成啟用，成為現行台灣電動車產業最大規模且完整的電動車產研基地。

凱勝綠能董事長陳怡仁表示，自 2013 年苗栗客運採購 2 台凱勝電動公車開始營運後，平均日行駛 200 餘公里無須充電的續航能力及近 99% 的妥善率，輔以低於柴油車燃油成本近 70% 的優異節能，因此獲公車業界肯定。短短數年內在北市、新北、桃園、苗栗、台中、雲林、嘉義、高雄及花蓮等地均可看到凱勝電動公車服務的身影，為國內單一車款銷售冠軍，且難得的是全數在役每日穩定營運，同時也是目前唯一可勝任雙北地區黃金路線高營運強度的車輛。六年多來凱勝綠能的電動公車營運里程亦交出累積 2,500 萬公里行駛里程的亮眼成績單，相當於繞台灣 2 萬多圈的紀錄，再再呈現出凱勝電動公車優異的性能與妥善率。

凱勝綠能嘉義廠，採用目前國內唯一且為國際上最先進的鋁合金模組車身技術產線，完工啟用的第一期工程為綠能車輛產業基地，除電動公車研發生產外，更整合入未來各式商用車生產需求，規劃短期內將可具備年產 350 輛以上之電動低地板公車整車或底盤，長期規畫於高峰期時可年產約 650 輛，甚至符合國家年度總體汰換量所需各款電動公車、底盤或商用輕重卡車，而日後視產能與需求，業已備有二期工程計畫，凱勝嘉義廠可說是國內目前規模最大且完整之電動車輛產製基地。同時更帶來增加雲嘉南地區就業機會，促進地方發展，提升就業率並活絡經濟。

董事長陳怡仁更宣布日後新車型計畫，除其中現場展出的中型巴士底盤即將於明年進入市場外，並啟動 InterCity 城際快速電動公車與衍伸之無障礙快巴，同時為兼顧部分地區路幅狹窄與運量較小之需求，規劃設計 9 米短軸低地板電動公車等共三款新車型開發計畫，屆時將可提供並符合各式路線營運需求的多元化產品線；同時更透露在鋁合金骨架技術、電機與電池部分等關鍵組件部分已與國內相關廠商及產學單位洽談合作事宜，凱勝期許成為國內產業與國際電動車產業供應鏈的橋樑，全力協助國內相關廠商取得國際大廠在電動車業主流的專利技術、專利授權、生產製程與資格認證，進而能自主開發相關產品，藉以打造台灣電動車國家隊，立足台灣、放眼國際電動車產業供應鏈。