〈國泰金法說〉兩因素影響國壽上半年投報率創三年低 7月淨值攀新高

國泰金 (2882-TW) 今 (25) 日舉辦法說會，因為今 (2020) 年受疫情影響，國壽逢高實現資本利得，使得現金股利收入減少，同時一次性認列印尼 Bank Mayapada 損失，雙重影響下避險後投資收益率跌破 4%、達 3.78%，創三年以來新低。不過，金融市場回溫，截至 7 月底，國壽淨值衝高到 6900 億元創歷史新高，淨值比達 10.5%，首度超過兩位數，同創歷史新高。

國泰金今年上半年稅後純益 327 億元，年減 4%，主要是金控認列未分配盈餘稅，每股純益為 2.18 元。國泰世華銀稅後純益 138 億元，年成長 9%，國泰人壽維持與去年相當，其餘產險、投信、證券等子公司上半年獲利皆有雙位數成長。

其中，國泰人壽壽因轉投資持股約 37.33% 的印尼 Bank Mayapada 踩雷，原已認列損失約 52 億後，再增加認列損失 88 億元，總計國壽已提列損失擴大至 140 億元，因為採用權益法一次性認列 Bank Mayapada 損失，使得國壽上半年稅後純益 198 億元，約與去年相當；不過累積前 7 個月合併稅後純益達 315 億元，相較去年同期尚有增長 29%。

國泰金總經理李長庚表示，國壽去年第 3 季起，逢高減碼股債，到今年第一季，最高水位跟最低水位相比差 2000 億元左右。

正因國壽逢高實現資本利得，使得現金股利收入少領，加上一次性認列印尼 Bank Mayapada 損失，避險後投資收益率跌破 4%、跌到 3.78%，創三年以來新低，不過，李長庚強調，若排除一次性認損，避險後投資收益率仍有 4.2%，優於去年同期的 4.03%。

李長庚進一步表示，雖然去年第 3 季起調整投資部位，但到了今年 3 月，因為疫情重新大舉危機入市，受惠金融市場回溫，國泰金控上半年帳面淨值以 7872 億元創歷史新高，比起去年底半年增加 52 億元，每股淨值也上升到 51.9 元。國壽上半年帳面淨值也以 6179 億元創歷史新高，金融資產未實現利益餘額達 1209 億元。

國泰人壽執行副總林昭廷指出，若進一步截至 7 月底，國壽金融資產未實現利益增加很多，稅前的 FVOCI 攀升到 2122 億元，稅後達 1870 億元，而攤銷後成本 (AC) 項下有未實現利益達 4100 億元，AC 單月增 1130 億元、FVOCI 增加 750 億元，整體未實現利益增加快 1880 億元，連帶淨值已衝高到超過 6900 億元創歷史新高，淨值比達 10.5%，首度超過兩位數、創歷史新高。

國壽上半年總投資金額 6 兆 6331 億元，現金及約當現金占比 3.9%，投報率 0.5%；國內股票占比 6%，投報率 8.8%；國外股票占比 5.3%，投報率 1.4%；國內債券占比 8.2%，投報率 6.8%；國外債券占比 59.1%，投報率 5.8%；擔保放款占比 4.8%，投報率 1.9%；不動產占比 8%，投報率 3.2%。

國壽上半年負債成本 3.89%，整體避險後投資收益率 3.78%。壽險端總保費收入受惠續期保費帶動穩健成長，FYP 及 FYPE 皆居業界第一，上半年新契約價值為 174 億元，年減 32%，現金股利收入為 49 億元，年減達 8 成，主要是上半年伺機調整股票部位，不過隨著國壽已經回補台股，累計至 7 月底，現金股利收入再拉回到 123 億元，但仍年減 5 成。