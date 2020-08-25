【中信投信】美股頻創高 成長股漲勢看俏

美國第二季經濟成長率雖然相當令人憂心，但法盛投資管理（Natixis Investment Managers）認為經濟數據持續呈現回彈跡象，景氣正持續復甦。

法盛投資管理分析，雖然兩黨協商破局，導致第四階段財政政策無法如期出爐，但聯準會已宣布各項紓困工具將持續到 2020 年底，購債腳步維持不變，持續為市場注入流動性。也就是說，雖然少了宏大的財政政策刺激為經濟輸血，但資金行情在聯準會擔保下仍確定續命。

法盛投資管理認為，美股仍存在 3 個基本面亮點，第一是美國就業好轉，7 月非農就業增加人口多於預期，失業率也降至 10%；其次，製造業經理人指數自今年 2 月以來首度重返榮枯線之上；最後，89% 已公布財報，高達 83% 公司每股盈餘優於預期，64% 公司營收高於預期，兩項數據都高於長期平均。

法盛投資管理認為，受到基本面利多激勵，那斯達克指數近期再度創高，標普 500 指數也瀕臨創高邊緣，相信市場漲勢頭還有向上空間，不過由於中美衝突升高、美國總統大選逼近等風險因素，市場容易呈現高檔震盪。

法盛投資管理指出，全球來說，成長性的股票都表現得比價值股好。根據彭博統計，從 3 月反彈以來，大型成長股漲幅略高於小型成長股，完封各規模的價值股。美國大型成長股已經創造了 21.5% 的總報酬，價值股報酬率都還沒翻正。

美國成長股，尤其大型成長股今年表現相對好。鎖定美國大型股投資的法盛 - 盧米斯賽勒斯美國成長股票基金，截至 7 月底為止，近 9 成持股為市值 250 億美元以上的「巨」型企業，也因為量級夠重，經理人選股精準，基金相對追漲抗跌，近三年以來各期間績效皆優於大盤。

本資料僅供參考，請勿將其視為買賣基金或其他任何投資之建議或邀約。以上所作任何投資意見與市場分析結果，係依據資料製作當時情況進行判斷，本公司已力求資訊之正確與完整，惟文中之數據、預測或意見仍可能有脫漏或錯誤之處，本公司不保證本資料內容及來源資料之正確及完整性；或因市場環境變化已有變更，投資標的之價格與收益亦將隨時變動，投資人因不同時間進場，將有不同之投資績效，過去的績效亦不代表未來績效之保證，投資人應自行判斷投資標的、投資風險，或尋求專業之投資建議，不應將本資料內容引為投資之唯一依據，若有投資損益或因使用本資料所生之直接或間接損失，應由投資人自行負責。本公司或關係企業與其任何董事、受僱人不因此而承擔任何損害賠償責任。

本基金經金管會核准或同意生效，惟不表示絕無風險，基金經理公司以往之經理績效不保證基金之最低投資收益；基金經理公司除盡善良管理人之注意義務外，不負責基金之盈虧，亦不保證最低之收益，投資人申購前應詳閱基金公開說明書。基金應負擔之費用（含分銷費用）已揭露於基金之公開說明書或投資人須知，本公司及銷售機構均備有基金公開說明書 (或中譯本) 或投資人須知，投資人亦可至本公司網站、公開資訊觀測站或境外基金資訊觀測站中查詢。本公司總代理之法盛國際系列基金 CT 級別部分，手續費雖可遞延收取，惟每年仍需支付 1% 分銷費，可能造成實際負擔費用增加。CT 級別於投資人持有滿 3 年後自動轉換為 R 級別，無需再支付分銷費。匯率走勢亦可能影響所投資之海外資產而使資產價值變動；本文提及之經濟走勢預測不必然代表基金之績效，基金投資風險請詳閱基金公開說明書。投資人因不同時間進場，將有不同之投資績效，過去之績效亦不代表未來績效之保證。詳細資訊請參考各基金之公開說明書與投資人須知。中國信託投信獨立經營管理。