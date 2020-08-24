OANDA本週外匯市場看點（2020年8月24日〜8月28日）

上週貨幣對強弱

上週，美元在前半段疲軟明顯，在後半段開始出現反彈。

另一方面，後半段歐元和瑞士法郎走弱。日元在整個星期中繼續堅挺，而英鎊繼續堅挺，但在收盤階段停滯不前。

(資料來源: OANDA)

本週關注材料

傑克遜霍爾研討會

本週，傑克遜霍爾研討會計劃在周末舉行。美聯儲主席鮑威爾等央行官員有很多發表評論的機會，市場正在引起人們的關注，這是主要國家未來貨幣政策的關鍵。

新型冠狀病毒相關報道

本週，我們可能需要繼續關注新型冠狀病毒感染的蔓延，疫苗和新藥開發的新聞以及中美關係的新聞。如果市場不確定性增加，為避免風險，日元購買可能會加劇。

經濟指標

本週，我們計劃發布關鍵經濟指標，例如美國的新屋銷售，消費者信心指數和耐用品訂單。這些天來，美國經濟指標的影響通常是有限的，但如果結果持續強弱，影響可能會逐漸增加。

在歐洲，我要關注德國的 Ifo 商業指數。上週歐元因 PMI 乏味而拋售，因此，如果 Ifo 也表現平淡，則意識到歐洲經濟放緩，這可能對歐元的上漲構成壓力。

主要貨幣與美元的走勢

USDJPY

上週美元兌日元上漲受阻，一時接近 105.00 附近，但是在 105 日元前半段堅挺後，出現下壓，底部也有穩固的推移，方向感不明顯的推移持續。

從 OANDA 持倉數據圖表看，由於持續方向感不明顯的推移，在當前價格為中心形成的多空雙方持倉都很多，價格出現擺脫 105.10-106.20 區間時，多空一方的持倉止損可能增加。考慮多空一方的買方佔據 65%，盤面傾向於買盤，買入持倉的結算訂單可能會增強。

從 OANDA 掛單數據圖表看，在當前價格上方限損賣出掛單很多，上漲受阻的可能性似乎依然存在。

上週後半段價格在 105 日元為中心互相排擠，方向感持續不明顯的情況持續，本週，首先關注這個均衡上下能否被打破，以此為中心尋求行情方向。

(資料來源: OANDA)

EURUSD

歐元美元上週持續堅挺，在上漲至 1.1965 附近後，漲停。



從 OANDA 持倉數據圖表看，由於上漲持續，持有賬面損失的賣出持倉很多，近期受下跌影響，持倉賬面損失的買入持倉也少許增加，低價位下跌的話，這些止損賣出影響，短期內可能增強下跌趨勢。



本週，關注能否守住近期支撐位和低位線等來尋求上漲能否持續的可能。

(資料來源: OANDA)

GBPUSD

上週英鎊兌美元在 1.3050-1.3265 區間內上下持續波動。上漲持續上漲，但是也出現了一些受阻的跡象，本週能否持續這個趨勢需要關注。

從 OANDA 持倉數據圖表看，由於上漲持續堅挺趨勢，持有賬面損失的賣出持倉增多，但是近期受下跌影響持有賬面損失的買入持倉增加，低價位下跌的話，這些持倉的止損也要注意。

首先關注能否擺脫 1.3050-1.3265 附近，以及能否守住近期支撐位和低位線等，來尋求行情方向。

(資料來源: OANDA)

AUDUSD

上週澳元對美元，雖然開盤階段持續堅挺，但是後半段漲停，逐漸出現下跌情況。

從日線圖看，雖然依然有緩慢的上漲趨勢，但是從 RSI 來看，可以看出上漲有放緩的跡象。

從 OANDA 持倉數據圖表看，由於上漲趨勢持續，持有賬面損失的賣出持倉增多，底部可能持續穩固，但是近期下跌影響，持有賬面損失的買入持倉也增加，低價位下跌的話，在出現跌破低位線時，這些持倉的止損賣出增加，可能會推動下跌趨勢。

本週澳元對美元高價位能否上漲，以及能否守住近期低位位置等，以此尋求行情方向。

(資料來源: OANDA)

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此文章來源日本網站 marketpulse，文章內容為日文翻譯。

圖表上日語解釋：

買いポジション：多頭

売りポジション：空頭

買い注文：買入訂單

売り注文：賣出訂單

此文章僅供參考，非專業投資建議，也非證券買賣的解決方案。文中觀點來源於作者，與 OANDA（安達）及其子公司，員工和管理人員沒有必然聯繫。槓桿交易具有高風險，並非適合所有人，若操作不當，您可能會損失存入的所有資金。

