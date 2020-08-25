亞洲退休金制度需朝多支柱方案改革

預期壽命繼續延長，自 1997 年以來，在已開發國家出生的人，目前有 50％的機率其壽命可能超過 100 歲 (註 1)。因此，過去設計來用以維持 10 至 15 年退休生活的退休金系統，正面臨如何應對可能長達 40 年以上的退休生活挑戰。

同時，亞洲的生活成本正在逐漸升高。數據顯示，人們想在退休後維持現有生活水準的能力明顯不足。未來退休金的設計可能會從資產累積轉向以提領退休儲備解決方案形式提供終生收入 (註 2)。

亞洲的多支柱解決方案

鑑於區內多元化的挑戰，一個由多支柱架構綜合解決方案組成的系統，似乎是解決不同族群需求的最佳方法。世界銀行提出五個支柱的退休金架構，並以五大關鍵準則來評估退休金機制是否行之有效：效率丶持續性丶覆蓋度丶足夠性及安全性 (註 3)。

圖 1: 世界銀行五大支柱退休架構

資料來源：世界經濟論壇，2013 年；宏利投資管理，2019 年。

考慮到亞洲各個市場所面臨的獨特情況，每個市場均需要量身訂作的方法。透過多管道丶多種形式的策略以及人與數位化互動的融合來滿足此需求將是最有效的方法。

以馬來西亞為例。馬來西亞於 2012 年推出自願性第三支柱機制 -- 私人退休機制 (PRS)，透過年度節稅誘因來鼓勵額外的個人儲蓄。馬來西亞也同時進行教育與推廣活動，如 PRS 青年優惠，其讓 PRS 年齡在 30 歲及以下的會員佔比已上升到將近 40%。他們也已推出 PRS 線上平台，讓追蹤及管理 PRS 帳戶變得更加容易 (註 4)。

而香港方面，政府計劃於 2022 年推出 eMPF（積金易）電子平台，讓強積金會員可透過單一帳號登入及管理所有強積金帳戶及投資。該平台應可提供更好的用戶體驗及更高的機制管理效率，為進一步降低費用預作準備 (註 5)。

未來退休金設計重點的一個關鍵創新將轉移至提供終生收入的工具選擇（即提領退休儲備），以確保充足性及管理長壽風險。此項創新對於服務本身資產豐富但收益卻嫌不足的香港退休人士而言至關重要。領先於產業的業者正在努力開發理想的解決方案，以滿足目前及未來退休人士的多元及特定需求。

提高充足性亦需要財務教育及消費者參與。產業應透過結合人力資源與數位化管道的方式，支持香港政府進一步提高公眾意識的努力，以協助民眾根據他們當前的財務狀況評估其退休花費與儲蓄。

為發展第三支柱的改革

雖然亞洲欠缺一個適用於區內所有退休金市場的萬用方案，但由世界銀行提出的退休金的 5 大退休金支柱架構卻是十分值得參考。目前亞洲第三支柱的發展情況是三大支柱中最不發達者，可以預期在未來幾年，第三支柱的發展將最為顯著。

確實，由於亞洲許多政府處於退休金改革過程的不同階段，因此可以針對其獨特的人口及財政狀況制定具體的政策。在實施之後，它們就可不斷地檢討發展進度，並在此過程中不斷改進。

圖 2: 亞洲第三退休支柱仍大有發展空間

資料來源：宏利數據庫丶世界銀行丶國際貨幣基金組織丶 Cerulli 報告。

展望：消費者參與／教育及創新將推動未來發展

儘管結構性退休金改革與戰略性稅負優惠政策對未來的成功至關重要，但亞洲市場亦必須關注消費者的參與及教育工作。我們認為，最好透過多管道丶多種形式的策略以及人力與數位化互動的融合來實現這些目標。香港及馬來西亞已經採取行動來增強其數位化影響力，讓個人更容易獲得與 退休金相關的資訊。（即馬來西亞的 PRS 線上平台和香港的 eMPF 平台）。

就消費者教育而言，私部門及政府均可以發揮重要作用，並且最好協調雙方努力。

總體而言，可以預期第三退休支柱將在亞洲強勁發展。關鍵的下一步是透過教育及加深連結度來獲得需求者的支持。畢竟，培養意識是推動任何改革的第一步，使亞洲國家有能力藉此為退休金改革打造自己的永續之路。

了解更多：https://www.manulifeam.com.tw/articles_wealth

註 1：Lynda Gratton 及 Andrew Scott，《百歲生活》(The 100-Year Life)，Bloomsbury (2016 年)。

註 2：Thinking Ahead Institute 硏究，《2019 年環球退休金資產研究》(2019 年)。

註 3：世界銀行的《基於結果的私人退休金評估》(2016 年 6 月)。

註 4：Focus Malaysia，2019 年 1 月 15 日。

註 5：Cheng Yan-chee，「香港將通過 eMPF 獲得更簡單、更便宜的退休金計劃」，《南華早報》，2017 年 9 月 4 日。

宏利投資管理為宏利金融旗下資產管理分部，並透過旗下一系列的公司及聯屬公司，為全球各主要市場的機構投資者、投資基金及個人客戶提供全面的資產管理服務，並擅長管理不同類型的資產，並為客戶制訂資產分配策略。本資料本公司經授權使用僅供參考，請勿將本資料視為買賣基金或其他任何投資之建議或要約。本公司相信此資料均取自可靠之來源，惟並不保證其係絕對正確無誤。但如有任何錯誤，本公司及員工將不負任何法律責任。另，本公司就此資料中發表其意見及看法，日後可能會隨時作出修改。未經授權不得複製、修改或散發引用。基金未受存款保險、保險安定基金或其他相關保障機制之保障。投資一定有風險，最大可能損失為投資金額之全部。本文提及之經濟走勢預測，不必然代表基金之績效。如因基金交易所生紛爭，台端可向中華民國證券投資信託暨顧問商業同業公會或財團法人金融消費評議中心提出申訴。106 金管投信新字第 008 號 [宏利投信獨立經營管理] 宏利證券投資信託股份有限公司／地址：台北市松仁路 89 號 6 樓／電話：02-2757-5999／客服專線：0800-070-998 內部審核編號 :MKT- 173-202008-202102