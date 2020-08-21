蘋果Apple Watch出貨強勁 台組裝廠受惠

在疫情影響下，全球穿戴式裝置出貨持穩，且更集中前三大品牌，市調機構 Counterpoint Research 最新報告統計，蘋果 (APPL-US) Apple Watch 銷售優於預期，出貨量年增逾 2 成，躍居品牌之冠，市占率也突破 5 成，達 51.4%，台組裝廠仁寶 (2324-TW)、廣達 (2382-TW) 受惠大。

統計全球上半年前五大智慧穿戴產品，蘋果 Apple Watch 囊括前兩名，其次則為華為、三星等品牌，而蘋果市占率也大舉躍升至 51.4%，年增 8.2 個百分點，一舉拿下過半市占，續稱霸全球智慧手錶市場。

在全球疫情升溫刺激下，消費者對健康意識提升，帶動全球穿戴設備需求增長，據傳蘋果下一代 Apple Watch S6 將再增加血氧飽和度監測功能，強化生理數據蒐集。

隨著各大廠商積極搶攻智慧手錶市場，市場認為，將帶動相關台廠代工供應鏈成長動能，其中，仁寶 (2324-TW)、廣達 (2382-TW) 為蘋果 Apple Watch 組裝代工廠，受惠程度最大。

展望下半年，仁寶預期平板、IoT、穿戴裝置等非個人電腦業務，因多屬消費性產品，需求將明顯回溫，加上客戶新品將在 9、10 月發表，估對下半年營運貢獻將逐季成長，全年維持雙位數成長目標，廣達也強調不會放棄或退出穿戴市場。