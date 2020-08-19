所羅門智慧物流產品 獲國際前三大物流商採用

鉅亨網記者魏志豪 台北 2020年8月19號16點34分

所羅門 (2359-TW) 今 (19) 日指出，自主研發的 AccuPick 因可解決過往傳統視覺無法處理的產線困難，已廣泛應用在智慧物流與智慧製造領域，目前已獲得國際前三大物流商與多家全球 500 大企業使用，包括物流、汽車、製造與藥廠。

所羅門指出，因應自動化商機與智慧工廠轉型需求，與合作夥伴共同開發 16 項智慧製造與智慧物流相關產品，其中，也包含在台灣首次發表的智慧物流分撿與包裝解決方案、智慧焊道辨識方案與智能打磨系統。

董事長陳政隆指出，轉型智慧工廠，如果單靠機器人，恐因無法成功辨識物件，而受限產業應用，因此發展 AI 3D 視覺，可讓搭載該系統的機器人，真正符合產業彈性製造的需求。

所羅門引用 IEK 報告，預計全球物流自動化市場將維持 20-30% 年增率，2023 年將達 806 億美元，且國際大型物流服務體系採用智慧解決方案已成趨勢，包括 Amazon、菜鳥、京東、DHL 等，皆紛紛從倉儲智動化著手，加快進出貨效率、有效運用包裝箱空間與省下運費包材成本，成為業者突破的現況。

所羅門表示，此次推出的智慧物流解決方案，包含分揀、包裝裝箱等流程，皆運用深度學習技術，讓機器人不需事先學習，即能辨識上萬種物件，加上機器人能根據訂單內容，計算需要的材積，為客戶訂單找尋最合適的包裝紙箱，或是將物流箱內的排列空間使用到極致，有助客戶省下包材與運費成本。

另外，在智慧製造應用上，焊接後的焊道表面處理一直是業界的一道難題，焊道檢測需要事先教導檢測路徑、精密定位檢測、且需要經驗豐富的師傅人工判斷檢測與標記焊道位置，監控系統複雜且冗長。

所羅門也教導機器人辨識何謂焊道，能在工件上自動標定焊道的長寬高與位置，即便隨意擺放工件也能自動流程，目前這技術也已獲得日本最大焊接機器人公司青睞。