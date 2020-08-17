◆盤勢分析

1. 上周五 (14 日) 美中會談傳臨時喊卡、美國 7 月零售銷售數據遠遜預期，兩黨就新紓困措施仍未有進展，四大指數近乎持平；終場美股四大指數漲跌幅介於 - 0.21%~+0.12%；蘋果 - 0.089%；波音 + 1.92%；NVIDIA +1.06%；聯電 ADR -0.25%。

2. 上周四美股漲跌互見，上周五台股以下跌 53.16 點的 12709.97 點開出，最低來到 12679.19 點回測收斂三角下緣支撐後，在太陽能、生技防疫、主機板、PCB、自行車等族群走強下，指數震盪走高翻紅，終場加權指數以上漲 32.33 點的 12,795.46 點作收，漲幅 0.25%，成交量 2134.11 億元。三大法人合計買超 58.94 億元：外資買超 39.49 億元、投信買超 6.86 億元、自營商買超 12.59 億元。

3. 由以下三個面向檢驗加權指數方向及強弱：

量能：價漲量縮，符合收斂三角尾端的常態，留意能否帶量收斂三角上緣壓力。

均線：突破 5 日線，短線轉強，將挑戰收斂三角上緣壓力 (約 12950 點附近)。

技術指標：在上周三出現死亡交叉後，上周五 K、D 開口持續縮小，等待黃金交叉的買進訊號。

4. 櫃買指數上漲 0.88%，收在 164.05 點，突破 20 日線，將挑戰 10 日線，支撐約 161.3 點附近，壓力約在 165.3 點附近。

5. 觀盤重點：上周五突破 5 日線，短線轉強，本週有機會挑戰收斂三角上緣壓力 (約 12950 點附近)，未出現爆量長黑跌破 20 日線前，仍以偏多操作為宜。

6. 受到原物料價格回升加上需求轉佳，全球前三大輪胎廠普利司通宣布 9 月起調漲所有乘用車胎價格，漲幅 4%，此舉估計將帶動國內 2105 正新、2106 建大等輪胎廠跟進漲價，推升本季及下半年營運表現。

7. 高階 CMOS 影像感測器（CIS）嚴重供不應求，近期醞釀漲價一成，是下半年價格漲勢最大的電子關鍵零組件，台灣 CIS 晶片龍頭 3227 原相受惠最大，3530 晶相光、3360 尚立等業者也吃補，估計下半年 CIS 出貨量將較上半年倍數成長。隨著產品「價量俱揚」，業績將展現強勁爆發力。

8.LED 廠第二季財報減壓，除了 2448 晶電、3698 隆達虧損雙雙收斂以外，封裝龍頭廠 2393 億光第二季獲利也寫下最近 14 季以來新高紀錄，較前一季巨幅成長 542.6％，單季 EPS 達 0.88 元，營益率也跟進站上 13 季新高，累計上半年 EPS 達 1.02 元，重返年、季雙增的成長軌道。

9. 板卡大廠 2376 技嘉公告第 2 季財報，受惠板卡、網通產品需求帶動，第 2 季單季稅後純益達 11.66 億元，季增 71.17%、年增 142.73%，每股純益 1.82 元，為近九季新高。展望下半年，技嘉看好宅經濟、電競、教育需求，第 3 季旺季可期，8 月主板、顯卡動能可望延續，目前產能利用率仍維持高檔。

