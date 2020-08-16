權值股熄火+獲利賣壓夾攻 盤勢持續高檔震盪

台股高檔震盪，法人提醒，台股陷入漲多拉回壓力，在華為與美中關係不確定兩大變數下，恐讓部分權值股股價面臨熄火轉弱壓力，而原本市場認為可能左右股市的二次疫情，影響有減弱趨勢，反而要留意，如果疫苗研發成功，可能湧現新一波獲利了結賣壓。

安聯台灣科技基金經理人廖哲宏表示，雖然部份電子業第 2 季財報繳出亮眼成績單，但受美中關係與華為事件影響，可能促使資金撤出大型權值股，讓大盤順勢進入整理階段。

廖哲宏進一步指出，目前資金簇擁電子股格局不變，但先前領盤的半導體有漲多拉回壓力，資金開始轉進財報佳的中型電子個股，而受資金寬鬆挹注的地產類股，同樣在大盤進入高檔整理之際表現相對亮眼。

富蘭克林華美第一富基金經理人周書玄認為，美國盤勢仍左右台股尤其是電子股的方向，而民主黨推出的副總統參選人賀錦麗出身於加州奧克蘭，其背後支持者不乏矽谷的科技業者，市場推論，若民主黨能順利當選，未來將有助於於科技業發展，可望推升科技股繼續走強。

不過因美中關係緊張，以及華為受美限制影響，讓業者開始轉單對內尋找中國生產、或台灣廠商於中國內有生產線者下單，中國廠商也希望培養完整供應鏈。

周書玄分析，華為事件讓中國其他科技商，正視自主生產的可能性，除了有機會增加訂單與補上零組件庫存外，廠商也將設法拉攏上下游供應鏈，企圖於中國當地完成上下游、自製自產的生態圈。

周書玄認為，美中貿易戰轉單效應，對台灣廠商來說屬於短線利多，但長線來看恐不利於技術生產門檻較低的廠商發展，訂單與獲利可能備受威脅。

從技術面來看，廖哲宏表示，短期月線落在 12600 點，如果盤勢短線跌破月線，預期台股可能拉回至 12200 點整理；但就技術面來看，除非跌破 12000 點，否則台股中多格局皆未改變，逢回加碼的看法不變。

展望後市，廖哲宏表示，從企業獲利年增率逐季走高至年底的情勢來看，預期階段為多方格局的技術面調整，對於台股第四季展望依舊正向，美中關係以及台海形勢仍是觀察重點。