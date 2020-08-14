貧富懸殊擴大 去年我國每戶可支配所得差距6.1倍創7年來最大

主計總處今 (14) 日公布 108 年國民所得統計，去年每戶家庭可支配所得平均數為 106.0 萬元，年增 2.3%，不過，每戶可支配所得差距倍數 6.10 倍，創 7 年以來最大，顯示貧富差距擴大。

主計總處統計，依每戶可支配所得高低將戶數分為 5 組，去年最高 20% 家庭每戶 213.8 萬元，年增 1.9%，最低 20% 家庭每戶 35 萬元，年增 1.5%，差距 6.10 倍；而吉尼係數 0.339，年增 0.001。

主計總處說明，每戶 5 等分位所得差距 6.10 倍，較前一年度微增 0.01 倍，不過，若以每人 5 等分位所得差距 3.90 倍來看，與前一年度比年相當。

去年政府實物給付總額 1478 億元，平均每戶獲益 1.7 萬元，其中，低所得組 2.6 萬元，高所得組 1.7 萬元，主計總處說明，加計政府實物給付後每戶可支配所得差距為 5.72 倍，縮小 0.38 倍，改善效果較前一年度微增 0.01 倍。

去年平均每戶儲蓄 23.1 萬元 年增幅高於消費支出

另外，去年全體家庭消費支出總計 7 兆 2427 億元，年增 3.3%，平均每戶消費支出 82.9 萬元，年增 2.2%，平均每戶儲蓄 23.1 萬元，年增 2.5%；就消費支出內容觀察，以住宅服務、水電瓦斯及其他燃料 (占 23.6%) 為最高，其次隨著國人平均壽命延長，衛生保健觀念增強，醫療保健支出漸增 (16.0%)，而食品飲料及菸草則逐年下降 (15.2%)。