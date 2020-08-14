長華*變更股票面額下周一重新上市 參考價每股19元

長華 (8070-TW) 實施股票面額變更，由每股 10 元變更為 1 元，新股預計下周一 (17 日) 掛牌交易，上市買賣參考價為每股 19 元，並在股票簡稱加註「*」，改為長華 *。

長華 * 指出，為因應股票面額變更，進行換發作業，舊股自 8 月 6 日至 14 日停止買賣，並以 8 月 14 日為換發股票基準日，新股 17 日起恢復上市交易；新股買賣參考價即為舊股最後交易日 (8 月 5 日) 收盤價 190 元的十分之一。

長華 * 表示，每股面額從 10 元變更為 1 元後，資本額仍維持 6.39 億元，流通在外股數則變為原本的 10 倍，從 0.6387 億股增加為 6.3879 億股，依據該情況，股價、每股淨值及每股稅後純益皆為原先的十分之一，公司獲利能力、經營績效及股東權益則不會受到影響。

長華 * 第二季營收為 41.16 億元，季增 8.66%，年增 14.08%，毛利率 14.1%，季增 0.3 個百分點，年增 0.24 個百分點，稅後純益 2.24 億元，季增 49.33%，年減 4.69%，每股稅後純益 3.5 元；長華 * 受惠轉投資長科 *(6548-TW) 及易華電 (6552-TW) 等事業獲利成長，純益與每股純益寫三季高。

展望第三季，長華 * 預期，代理業務將持穩，且所有轉投資事業皆可呈現獲利，將挹注母公司獲利，加上股利收益入帳，皆有助於公司下半年獲利表現。