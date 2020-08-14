【日盛投顧】盤後分析－突破5日線轉強  擇優擇強操作

1. 周四美股漲跌互見，周五台股以下跌 53.16 點的 12709.97 點開出，最低來到 12679.19 點回測收斂三角下緣支撐後，在太陽能、生技防疫、主機板、PCB、自行車等族群走強下，指數震盪走高翻紅，終場加權指數以上漲 32.33 點的 12,795.46 點作收，漲幅 0.25%，成交量 2134.11 億元。三大法人合計買超 58.94 億元：外資買超 39.49 億元、投信買超 6.86 億元、自營商買超 12.59 億元。

2. 由以下三個面向檢驗加權指數方向及強弱：

(1)、量能：價漲量縮，符合收斂三角尾端的常態，留意能否帶量收斂三角上緣壓力。

(2)、均線：突破 5 日線，短線轉強，將挑戰收斂三角上緣壓力 (約 12950 點附近)。

(3)、技術指標：在周三出現死亡交叉後，周五 K、D 開口持續縮小，等待黃金交叉的買進訊號。

3. 櫃買指數上漲 0.88%，收在 164.05 點，突破 20 日線，將挑戰 10 日線，支撐約 161.3 點附近，壓力約在 165.3 點附近。

4. 觀盤重點：周五突破 5 日線，短線轉強，下週將挑戰收斂三角上緣壓力 (約 12950 點附近)，未出現爆量長黑跌破 20 日線前，仍以偏多操作為宜。

