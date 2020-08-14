黃天牧：二大開放措施年底前出爐 打造台商資金調度中心

金管會主委黃天牧今 (14) 日接受《周玉蔻嗆新聞》廣播專訪，針對港版國安法上路後，台灣金融市場的契機；黃天牧表示，金管會已規劃 2 項重要開放措施，包括放寬 OBU 開戶條件及高階財富管理方案，預計年底前推出，將有助台灣在區域間吸納資金，並進一步成為台商資金調度中心。

主持人提問，港版國安法實施後，對國銀營運是否有影響？黃天牧表示，國銀在香港的據點相當多，海外收入占比也不小，有相當重要的地位，儘管去年以來香港發生許多事件，但原則上國銀仍會留在香港持續發展。

黃天牧強調，金管會一直持續鬆綁法規，提升國銀在金融市場的競爭力，希望能夠吸納更多資金、人才，以及國外機構來台設據點，政策上並不會以取代誰為目標，而是要讓我國制度更有競爭力。

黃天牧透露，日前已規劃高階投資人財富管理方案，針對 1 億元以上投資人，因有相對高的投資風險承擔能力，因此在商品上大幅開放，新方案推出後馬上受到國銀及外商銀行的重視，措施有助台灣提升區域影響力。

此外，黃天牧表示，針對許多在租稅天堂設公司的台商，若要將資金匯回，金管會也允許在 OBU 開戶，讓企業全球資金調度更加靈活，這兩項重要法案預計今年底前推出，對於台灣打造台商資金調度中心或扮演高階財富管理據點等目標，都有相當大的幫助。

台新金日前宣布以 55 億元併購保德信人壽，完成金控最後一塊拼圖，黃天牧指出，這起案件在審查上牽涉到銀行局和保險局，必須共同審查。

黃天牧說明，銀行局部分，得就金融轉投資財務比率上有相關要求；保險局方面，由於當年在南山人壽標售案後就立下五個原則，包括保障員工及保戶的權益、資金來源健全、專業的經營團隊、長期經營的承諾及穩健增資的能力。

至於台新金是否被迫賣出彰銀持股？黃天牧強調，台新金併保德信人壽案，目前還沒看到相關財務規劃，無法得知資金來源。