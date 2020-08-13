明年歲出2.16兆創高 歲入負成長 主計長：疫情導致稅收減少

行政院會今 (13) 日通過明年度中央政府總預算案，送請立法院審議，歲出編列 2 兆 1615 億元，年增 4%，創歷年新高；歲入編列 2 兆 450 億元，年減 2.9%，總計差短 1165 億元，主計總處主計長朱澤民指出，主要因疫情導致稅收減少，歲出成長一定會大於歲入。

行政院長蘇貞昌表示，明年度總預算案，歲出以恪守財政紀律，及併同前瞻基礎建設等特別預算通盤考量原則辦理，編列 2 兆 1615 億元，年成長 4%；歲入編列 2 兆 450 億元，年減 2.9%。

朱澤民說明，明年度歲入歲出差短 1165 億元，另債務還本 850 億元 (占稅課收入 5.1%)，合共尚須融資調度財源為 2015 億元，以舉借債務 1915 億元及移用以前年度歲計賸餘 100 億元支應。

朱澤民進一步指出，歲入、歲出差短主要受疫情影響，導致稅課收入短少，部分企業也延後繳稅，減列所得稅 232 億元，加上今年有 5G 行動寬頻業務釋照收入 440 億元挹注，但明年沒有，此外，還減列中央銀行繳庫數及地方建設基金裁撤繳庫數。

以各項經費來看，整體公共建設規模最大，達 5340 億元，較前一年增加 962 億元；整體國防經費居次，達 4534 億元，增加 440 億元；教育經費 3356 億元，增加近 300 億元；幼托與長照經費 1136 億元，增加近 200 億元。

朱澤民強調，歲出在正常情況下一定會成長，因為有 70% 的法定義務支出，包括公教人員薪資隨年資增加、老年人口增加，相關的社會福利費用一定也會增加，年增率控制在 4% 是恰當範圍。

前瞻建設第 3 期特別預算案所納編的個案計畫書須送立法院，蘇揆指示各部會，全力推動各項提振內需工作，就各項新興計畫務必於 2 週內 (8 月 27 日前) 完成報院核定，並請各部會首長確實掌握重點施政，主動與立法院朝野各黨團及委員溝通，避免預算遭刪減、凍結。