〈MSCI調整〉A股成分股新增3檔0刪除 北上資金全年上看2000億人民幣

MSCI 今 (13) 日公布最新一季的指數調整方案，根據 MSCI 的說明，本次中國 A 股的成份股新增 3 檔，刪除 0 檔，MSCI 中國 A 股指數成分股總數增加至 476 檔。本次調整並未出現大的變化和擴容，對於資金整體層面影響較小，但北上資金今年仍上看人民幣 2000 億元，對新增個股影響較大。

MSCI 自去年 2 月底宣佈增加中國 A 股在 MSCI 系列指數中的權重，將中國 A 股的納入因子從 2 月的 5% 逐步增加至 11 月的 20%，並同時納入包含創業板在內的中型股，A 股權重也隨著不斷提高。

從北上資金流向可以發現，雖然今年以來 MSCI 並未進一步調升 A 股納入因子，然而海外資金依然持續增配 A 股，透過陸股通的北上資金已接近人民幣 1300 億元，淨流入金額是去年同期的 3 倍以上，全年預估仍可達人民幣 2000 億元以上，也使得 A 股佔新興市場指數的權重持續穩步提升，顯見 A 股市場已逐漸獲得國際資金青睞，成為資產配置不可或缺的一環。

法人表示，觀察近期陸股市場表現，受港版國安法正式通過施行，但各國反制措施並不如預期強烈，加上中國經濟數據出現復甦跡象，均加速股市人氣回籠，成交量連續多日突破兆元人民幣，推升上證指數 7 月上漲 10.9%，一舉突破年初高點 3115 點，最高來到 3450 點，且今年以來截至 7 月底上證指數上漲 8.5%，在全球受疫情影響股市表現普遍不佳的背景下，中國股市率先走出反彈行情。而 MSCI 中國 A 股指數 7 月上漲 12.8%，今年以來漲幅更達 19.3%，在海外資金加持下，表現更是亮眼。

中國官方近期各項政策出台，推動 5G 通信、半導體、AI、新能源汽車產業的決心與規劃明確，相關產業中長期成長趨勢可期，而 MSCI A 股 ETF 的持股中，上述產業類股佔比相對 A50 或上證 50 等指數都來的高，預料後續指數的反彈動能也較強。

法人建議，投資人可逢低長線佈局陸股 ETF，例如元大 MSCI A 股 (00739-TW)，同時可運用元大滬深 2X(00637L-TW) 來增加投資效率，避免資本市場消化短期不確定性因素後，錯失參與市場反彈的投資機會。而短線行情震盪之際，可適時運用元大滬深反 (00638R-TW) 作為資產保護部位。

