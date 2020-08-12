復甦階段來了！RBC：週期性股看俏 後疫情期重視空氣品質 這2檔建議買進

RBC 分析師 Deane Dray 週二調整選股，看好經濟復甦正在加速，建議買進更多週期性股票，以提高投資組合的績效表現。

因此，他調降 Honeywell (HON-US) 股票評級，自「買進」降為等同「持有」，但並非因為該公司面臨什麼問題。另一方面，Dray 調升 Graco (GGG-US) 和 Johnson Controls (JCI-US) 的評級。

Dray 是長期工業分析師，研究不同種類的工業股在不同的經濟周期中的表現。他在研究報告中提到，「根據 10 年的營運績效和授權經營品質，我們將所有工業股分成 3 類，最高品質、週期性和混合性。」

Dray 工業股三大歸類

最高品質：Honeywell、Roper Technologies (ROP-US)、Ametek (AME-US)...... 等。 週期性：Johnson Controls 和 Graco 混合性：Emerson Electric (EMR-US)

Dray 表示，「最高品質類的表現似乎就是這樣下去，我們相信，現在我們正切換到週期中的復甦階段，因此這時候週期性股票表現通常會優於大盤。」

但也不只是因為週期性這一點，就 Johnson Controls 而言，Dray 認為該公司的暖通空調業務 (HVAC) 會在更加重視空氣品質的後疫情時代有所改善。Graco 則受惠於居家工作趨勢。

對於 Honeywell，「有耐心的投資者最終應會獲得回報，在某個時點的時候會更加正面。」他對該股票的看法並不全然負面。

然而，Dray 對 Honeywell 降級程度大於同業，華爾街其他分析師仍偏好 Honeywell，多過其他兩家股票。追蹤 Honeywell 股票的分析師中，將近 70% 給予買進評級，高於道指成分股平均買進比例 55%，另外追蹤 Johnson Controls 的分析師中，約有 65% 建議買進，而 Graco shares 的建議買進比為 20%。

在獲得評級調升後，Graco 和 Johnson 週二股價分別上漲 4.6% 和 2.7%，高於 S&P 500 同日 0.2% 升幅的表現。

Honeywell 週二原本因疫苗正面消息而上漲 1.4%，但尾盤漲幅收斂至 0.53%。

俄羅斯週二宣布已註冊全球第一支新冠疫苗，治療國人的能力顯然邁進一步，這也普遍提振美股，其中航空股漲幅更是超過大盤平均表現。

由於新冠疫情衝擊，商業旅行需求驟減，美國航空旅行量仍較去年同期減少 70% 以上，航空類股的表現遠遜於市場其他股票，例如波音 (BA-US) 今年迄今仍下跌約 43%，但因為新冠疫苗有望且疫情發展正面，過去 2 日股價上漲約 7%。

Honeywell 股價表現優於其他航太供應商，即使航太方面在其去年銷售總額中占比約 38%。Honeywell 今年迄今股價約下跌 9%。