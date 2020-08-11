南六上半年純益年增1.66倍 EPS 7.59元 賺贏去年全年

不織布及濕紙巾等婦嬰用品大廠南六 (6504-TW) 今年 3 月起因疫情推升並加入口罩國家隊，營收逐月創高，第二季營收、稅後純益同創新高，單季稅後純益 4.08 億元，每股純益 5.26 元；2020 年上半年稅後純益 5.51 億元，賺贏去年一整年，每股純益達 7.59 元。

南六 7 月營收達 9 億元再創高，本季開始，中國大陸客戶進入熱風熱壓不斷布的大量備貨期，南六 8 、 9 月訂單全滿，第三季營收可望再攀高。

南六 2020 年第二季營收為 25.65 億元，毛利率為 27.73%，季增 7.2 個百分點，年增 9.57 個百分點，稅後純益為 4.08 億元，季增 1.86 倍，年增 3.43 倍，單季每股純益為 5.62 元；南六上半年營收 41.33 億元，毛利率 25%，年增 7.53 個百分點，稅後純益 5.51 億元，年增 1.66 倍，每股純益達 7.59 元，賺贏去年全年。

南六在台灣廠新增兩台熔噴不織布生產設備，已加入生產，另有一部下周完成裝機，有助口罩生產產能及銷售，由於海外疫情仍然緊張，南六已增設在台 16 部口罩機，目前外銷與內銷的比重約 70% 比 30%。

南六目前在台灣廠區設有 16 條口罩生產線，在本身規劃口罩產品上，除鼻樑鋁條外，並新增 2 條熔噴不織布產能，近期還將新增 1 條全原料自製，強化口罩產品的價格競爭力。

南六除現有手術衣、防護衣、濕紙巾等醫療衛生用品宣示跨入生醫科技後，將以萃取和醫療等醫材產品為開發重點，成南六未來 10 年重要發展重心。